Батько був фашистом під час правління Муссоліні: що відомо про батьків Джорджо Армані

Наталія Дума
Джорджо Армані не із багатої сім'ї
Дитинство Армані припало на період Другої світової війни

Джорджо Армані — італійський дизайнер одягу та аксесуарів і засновник модного дому Giorgio Armani, який помер 4 вересня на 92-му році життя. Його лейбл став символом вишуканості і стилю, але за блискучим "фасадом" ховається історія хлопчика з провінції, чиє дитинство пройшло в умовах Другої світової війни.

Він не виріс у заможній родині, його мама і батько були простими людьми. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Джорджо Армані.

Що відомо про батьків Джорджо Армані

Мати і батько майбутнього дизайнера були типовими для того часу людьми. Батько, Уго Армані, був членом фашистської партії, що не було дивним під час правління в Італії Беніто Муссоліні. У книзі Ренати Молхо "Giorgio Armani: A Biography" зазначається, що Уго Армані працював у транспортній компанії, де не займав високих посад, а його життя оберталося навколо сім’ї.

Мати Джорджо, Марія, була домогосподаркою. Вона доглядала за домом і трьома дітьми — Джорджо, старшим братом Серджо та молодшою сестрою Розанною.

Джорджо Армані
Дитинство Армані припало на роки Другої світової війни. Місто П’яченца, звідки родом Джорджо, як і багато інших італійських населених пунктів, потерпало від бомбардувань. Коли він був ще дитиною, поруч із ним розірвався артилерійський снаряд. Джорджо отримав сильні опіки і провів кілька місяців у лікарні, після чого у цього з'явилася мрія стати лікарем.

Джорджо Армані. Фото: Getty Images

