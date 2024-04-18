Дружня до України країна вирішила приєднатися до НАТО: вже зроблено перший крок

Альянс отримав офіційний лист

Аргентина подала заявку на приєднання до НАТО. Вона хоче стати глобальним партнером Альянсу.

Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив голова Міністерства оборони країни Луїс Петрі. За словами міністра, він вручив заступнику генсека Альянсу Мірче Джоане листа про наміри.

"Я зустрівся із заступником генсекретаря НАТО. Я представив йому листа про наміри. Він містить запит від Аргентини стати глобальним партнером цієї організації, — написав Петрі.

Водночас він також додав, що Буенос-Айрес продовжує активну роботу з відновлення зв'язків, які дозволять Аргентині модернізувати та підготувати збройні сили країни за стандартами західного військово-політичного блоку.

Наразі Аргентина є основним союзником США поза НАТО. Цей статус вона отримала у 1998 році.

Варто зазначити, що президент Аргентини Хав’єр Мілей відомий симпатик України. Він різко змінив зовнішню політику Аргентини, відмовившись від багаторічної співпраці з Китаєм на користь розвитку відносин із США. Також він критично висловлювався про Росію та активно підтримує Україну та Ізраїль.

Президент Аргентини вже зустрічався з українським колегою Володимиром Зеленським. Український лідер був присутній на церемонії його інавгурації, після чого вони провели двосторонню зустріч.

Мілей також має намір відвідати Україну. Він може стати першим лідером Південної Америки, хто здійснить такий візит після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, президент Аргентини передав Україні два гелікоптери Мі-17. Вони були закуплені в Росії 2011 року.