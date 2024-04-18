Дружественная к Украине страна решила присоединиться к НАТО: уже сделан первый шаг

Альянс получил официальное письмо

Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО. Она хочет стать глобальным партнером Альянса.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил глава Министерства обороны страны Луис Петри. По словам министра, он вручил заместителю генсека Альянса Мирче Джоане письмо о намерениях.

"Я встретился с заместителем генсека НАТО. Я представил ему письмо о намерениях. Он содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", — написал Петри.

В то же время он также добавил, что Буэнос-Айрес продолжает активную работу по восстановлению связей, которые позволят Аргентине модернизировать и подготовить вооруженные силы страны по стандартам западного военно-политического блока.

Аргентина уже является основным союзником США вне НАТО. Этот статус она получила в 1998 году.

Следует отметить, что президент Аргентины Хавьер Милей известный сторонник Украины. Он резко изменил внешнюю политику Аргентины, отказавшись от многолетнего сотрудничества с Китаем в интересах развития отношений со США. Также он критически высказывался о России и активно поддерживает Украину и Израиль.

Президент Аргентины уже встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Украинский лидер присутствовал на церемонии его инаугурации, после чего они провели двустороннюю встречу.

Милей также намерен посетить Украину. Он может стать первым лидером Южной Америки, кто совершит такой визит после начала полномасштабной войны.

Напомним, президент Аргентины передал Украине два вертолета Ми-17. Они были закуплены в России в 2011 году.