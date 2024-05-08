Війська НАТО в Україні: у липні Альянс може ухвалити резонансну декларацію

Йдеться про два важливі для Києва моменти

Країни НАТО незабаром можуть затвердити декларацію з відмовою від введення військ в Україну. Також планується, що контактна група у форматі Рамштайн перейде під контроль штаб-квартири альянсу в Брюсселі.

Про це повідомляє найбільша італійська щоденна газета Corriere della Sera. Видання посилається на проект документу. Зазначається, що його можуть ухвалити на липневому саміті НАТО у Вашингтоні.

Одне із ключових положень проєкту — "ніяких чобіт на землі". Мається на увазі відмова від запровадження військ НАТО в Україну. Водночас із можливою передачею "Рамштайну" під управління НАТО "стратегія, продиктована США, не зміниться".

Зазначається, що досі саме міністр оборони США Ллойд Остін очолював "групу Рамштайн", тобто 50 країн, які підтримують Україну. Однак на липневому саміті буде вирішено передати це завдання штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Наголошується, що цей крок має практичну причину, оскільки 99% військової допомоги Києву надходить від 32 партнерів Атлантичного альянсу. При цьому є й політичний момент: очікується, що дії західного блоку будуть одностайнішими як в очах громадської думки, так і в очах президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, про можливість відправлення військ в Україну першим заговорив Макрон. Це викликало істерику у Кремлі. Днями президент Франції заявив, що радий такої реакції Москви, оскільки вона показує, що така стратегія працює.

Як повідомляв "Телеграф", лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ескалації війни. Адже у разі програшу України США мають втрутитися у конфлікт "з нашими військовослужбовцями".

До речі, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував розмови щодо відправлення військ НАТО до України. Він сказав, що зараз Київ просить у партнерів лише військову техніку, проте може настати час, коли це стане актуальним.