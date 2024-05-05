"Хвилювання Росії показує, що ми праві": Макрон зробив нову заяву щодо відправки військ в Україну

Від ситуації в Україні залежить безпека в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон радий реакції Кремля на свою заяву про можливу відправку західних військ в Україну. За його словами, це показує, що така стратегія працює.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю La Tribune. На його думку, стосовно Росії потрібно зберігати стратегію "стратегічної невизначеності" і не розкривати свої плани. Французький лідер зазначив, що його заяви про можливу відправку військ в Україну є частиною цієї стратегії.

"Хвилювання Росії показує, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. В іншому випадку це означає, що ми погоджуємося відмовитися від міжнародного порядку, заснованого на законі, а отже, від миру та безпеки", — заявив Макрон.

Президент Франції підкреслив, що безпека Європи поставлена на карту в Україну. "Якщо Росія переможе, наступної секунди безпека більше не буде можливою ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні вдома. Радіус російських балістичних ракет покриває нас усіх", — сказав він.

Нагадаємо, Макрон після своїх заяв щодо можливості відправки військ до України, назвав дві умови, які сприятимуть цьому. Одна з них — прямий запит Києва, а друга — значний прорив Росії на фронті.

Своєю чергою прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що такі заяви "небезпечні" і "нагнітають напруженість". Він наголосив, що такі слова потенційно "можуть становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".