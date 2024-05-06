"Якщо настане час": Шмигаль висловився про можливе відправлення військ НАТО в Україну

Зараз Київ просить у партнерів зброю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів, як Україна ставиться до можливого відправлення військ НАТО до України. Про таку ймовірність неодноразово говорив президент Франції Еммануель Макрон.

Він зазначив, що підкріплення у вигляді військ із країн НАТО допоможе Україні відтіснити ворога. Слова Шмигаля цитує CBC.

Водночас прем’єр-міністр України наголосив, що зараз Київ просить у партнерів лише військову техніку. Однак може прийти час, коли введення військ НАТО в Україну буде актуальним, не виключив Шмигаль.

"Якщо настане час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", — резюмував він.

Нагадаємо, про можливість відправлення військ в Україну першим заговорив Макрон. Це викликало істерику у Кремлі. Днями президент Франції заявив, що радий такої реакції Москви, оскільки вона показує, що така стратегія працює.

Як повідомляв "Телеграф", лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ескалації війни. Адже у разі програшу України США мають втрутитися у конфлікт "з нашими військовослужбовцями".