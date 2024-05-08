Войска НАТО в Украине: в июле Альянс может принять резонансную декларацию

Речь о двух важных для Киева моментах

Страны НАТО вскоре могут утвердить декларацию с отказом от введения войск в Украину. Также планируется, что контактная группа в формате "Рамштайн" перейдет под контроль штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Об этом сообщает крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. Издание ссылается на проект документа. Отмечается, что он может быть принят на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

Один из ключевых положений проекта — "никаких сапог на земле". Имеется в виду отказ от введения войск НАТО в Украину. В то же время, с возможной передачей "Рамштайна" под управление НАТО "стратегия, продиктованная США не изменится".

Отмечается, что до сих пор именно министр обороны США Ллойд Остин возглавлял "группу Рамштайн", то есть те 50 стран, которые поддерживают Украину. Однако на июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Подчеркивается, что у этого шага есть практическая причина, так как 99% военной помощи Киеву поступает от 32 партнеров Атлантического альянса. При этом есть и политический момент: ожидается, что действия западного блока будут более единодушными как в глазах общественного мнения, так и в глазах президента России Владимира Путина.

Напомним, о возможности отправки войск в Украину первым заговорил Макрон. Это вызвало истерику в Кремле. На днях президент Франции заявил, что рад такой реакции Москвы, так как она показывает, что подобная стратегия работает.

Как сообщал "Телеграф", лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить эскалацию войны. Ведь в случае проигрыша Украины США должны будут вмешаться в конфликт "с нашими военнослужащими".

К слову, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал разговоры об отправке войск НАТО в Украину. Он сказал, что сейчас Киев просит у партнеров только военную технику, однако может прийти время, когда это станет актуально.