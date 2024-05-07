"Путін уже готовий": у ЄС зробили нову заяву про напад РФ на НАТО

У цій історії є один стримуючий фактор

Російський президент Володимир Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Однак главу Кремля лякає позиція Заходу.

Так вважає керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик. Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви. Або висадитися на одному зі шведських островів", — сказав Строжик.

При цьому глава служби військової контррозвідки Польщі наголосив, що, підтримуючи Україну у війні проти РФ, Захід показав Москві, щоь у разі нападу на НАТО реакція буде жорсткою. Це зупиняє Путіна провести невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

Строжик також зазначив, що всі прогнози щодо готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації. Вони базуються лише на певних припущеннях.

Останнім часом дедалі частіше від європейських лідерів звучать заяви про те, що Путін, вигравши війну в Україні, не зупиниться. Росія розширить географію своєї агресії на європейський континент і надалі. Тому тривогу б’ють не лише країни Балтії. Про можливу загрозу з боку Москви заявляли в Берліні, Стокгольмі та Лондоні. Вони вважають, що конфлікт із росіянами можливий протягом 2-8 років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. У Путіна на даний момент виробляють зброю та боєприпаси понад наявні потреби для ведення загарбницької війни проти України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі запропонували створити "важку бригаду" ЄС.