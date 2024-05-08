Нейтральні країни Європи просять НАТО про співпрацю: російська агресія налякала усіх

Безпекова ситуація в Європі суттєво погіршилася через російське вторгнення в Україну

Низка нейтральних держав Європи, які не входять до складу Північноатлантичного Альянсу, спрямували НАТО листа, у якому заявили про бажання розширити двосторонню співпрацю. Підписанти листа – Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта, а причина, через яку вони прийняли це рішення – російське вторгнення в Україну, яке змусило Європу хвилюватися за власну безпеку.

Про це пише австрійське видання Die Presse із посиланням на текст листа, який отримала редакція. За даними газети, письмо було написано ще у грудні 2023 року державами неофіційної групи WEP4 (Western European Partners).

В листі сказано, що безпекова ситуація в Європі суттєво погіршилася через російське вторгнення в Україну. Вона й далі залишається дуже нестабільною, тому група хоче посилити військову співпрацю з НАТО. Дипломати країн виклали керівництву Альянсу конкретні пропозиції – додаткові спільні військові навчання, доступ до документів та розвідданих, а також деякі інші моменти.

Міністерство закордонних справ Австрії у коментарі виданню підтвердило, що лист справжній. Там зазначили, що ініціатива стала відповіддю на геополітичні зміни у Європі.

Останнім часом дедалі частіше від європейських лідерів звучать заяви про те, що Путін, вигравши війну в Україні, не зупиниться. Росія розширить географію своєї агресії на європейський континент і надалі. Тому тривогу б’ють не лише країни Балтії. Про можливу загрозу з боку Москви заявляли в Берліні, Стокгольмі та Лондоні. Вони вважають, що конфлікт із росіянами можливий протягом 2-8 років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. У Путіна на даний момент виробляють зброю та боєприпаси понад наявні потреби для ведення загарбницької війни проти України.

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