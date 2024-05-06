Залишився один крок: Шмигаль зробив обнадійливу заяву щодо членства України в НАТО

Україна вже виконала умови для членства в Альянсі

Україна розраховує, що на наступному саміті НАТО буде ухвалено рішення щодо заявки Києва на членство в Альянсі. Саміт має відбутися в липні 2024 року в Вашингтоні.

Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Україна провела всі необхідні реформи.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми здійснили всі необхідні реформи і тепер знаходимося за крок до запрошення (в Альянс. – Ред.)", — підкреслив він.

Як відомо, Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року. Це сталося через сім місяців після широкомасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що Україні чекати від саміту у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії. Наразі основна увага буде приділена побудові "мосту до членства" Києва тоді, коли дозволять умови.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна в перспективі стане членом НАТО. Однак, на його думку, для цього потрібні відповідні дії та узгодження всіх країн-членів Альянсу.