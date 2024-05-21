Прізвище Нетаньягу стане поруч з Путіним і Каддафі? Як світ відреагував на неочікуваний запит до Гааги

Західні лідери обурилися проведенням паралелей між Ізраїлем і ХАМАСом

Вимога прокурора суду в Гаазі Каріма Хана видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта викликала бурхливу реакцію. Сам Біньямін Нетаньягу розгнівався та назвав рішення антисемітським.

Президент США Джо Байден сказав, що не можна ставити в один ряд викрадення людей ХАМАСом і військові дії Ізраїлю в Газі. Окрім того, у світі звертають увагу на те, що держава Ізраїль не є учасником суду і не визнає його влади.

"Телеграф" розповідає, як сприйняли ці новини у світі.

Ізраїль: це знущання історичного масштабу

В Ізраїлі таким рішенням обурилися. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог сказав, що ця заява показує, наскільки міжнародна судова система знаходиться під загрозою краху.

Біньямін Нетаньягу заявив, що рішення МКС було абсурдним і що крок спрямований проти всього Ізраїлю.

"Я з огидою відкидаю порівняння прокурора в Гаазі між демократичним Ізраїлем і масовими вбивцями ХАМАС… З якою зухвалістю ви порівнюєте ХАМАС, який вбивав, палив, різав, обезголовлював, ґвалтував і викрадав наших братів і сестер, і солдатів ЦАХАЛу, які воюють у справедливій війні", — сказав Нетаньягу.

Нетаньяху сказав, що це приклад "нового антисемітизму", який перемістився з кампусів коледжів до Гааги. Прем'єр пообіцяв, що МКС не завадить Ізраїлю досягти повної перемоги.

США: ХАМАС тримає американців у заручниках

Президент США Джо Байден засудив рішення прокурора МКС прирівняти теракти ХАМАС з викраденнями цивільних до військових дій в Газі.

"Дозвольте мені пояснити: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАС немає еквівалентності — жодної", — сказав Байден.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "ганебним" крок МКС порівняти Ізраїль з ХАМАС.

"ХАМАС — це жорстока терористична організація, яка вчинила найгіршу різанину євреїв з часів Голокосту і досі тримає в заручниках десятки невинних людей, у тому числі американців", — сказав Блінкен.

Він додав, що рішення може поставити під загрозу зусилля з досягнення угоди про припинення вогню та виведення заручників.

ХАМАС назвав себе жертвою

Що цікаво, терористи ХАМАСу теж проти того, аби їх порівнювали з Ізраїлем. Угруповання засудило рішення прокурора МКС вимагати ордери на арешт трьох своїх лідерів.

ХАМАС звинуватив Каріма Хана в спробі "прирівняти жертву до ката". Група заявила, що має право чинити опір ізраїльській окупації, включаючи "збройний опір".

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"МКС зобов'язаний видати ордери на арешт ізраїльських чиновників, які переслідують злочини геноциду в секторі Газа", — сказав представник ОВП Васель Абу Юсеф.

Петр Фіала: ідея жахлива та неприйнятна

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що пропозиція видати ордер на арешт представників демократично обраного уряду разом з лідерами терористичної організації є жахливою та абсолютно неприйнятною.

"Ми не повинні забувати, що саме ХАМАС напав на Ізраїль у жовтні та вбив, поранив і викрав тисячі невинних людей. Саме ця абсолютно неспровокована терористична атака призвела до нинішньої війни в Газі та страждань цивільного населення в Газі, Ізраїлі та Лівані", — сказав Фіала.

Human Rights Watch привітав рішення

А ось міжнародна організація Human Rights Watch, яка займається захистом прав людини, привітала рішення Хана

"Цей принциповий перший крок прокурора відкриває двері тим, хто відповідальний за звірства, скоєні в останні місяці, відповісти за свої дії на справедливому суді", — сказав заступник директора з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch Балкіс Джарра.

Західні ЗМІ: Нетаньягу ризикує стати сусідом Путіна

BBC пише, що у разі видачі ордера прізвище Нетаньягу опиниться в одному списку з раніше обвинуваченими лідерами, такими як Володимир Путін і Муаммар Каддафі. Це ставить перед ним проблеми як лідера демократичної держави.

Politico каже, що МКС рятує крихкий коаліційний уряд Нетаньягу від розпаду. Адже він перебував на межі розвалу після ультиматуму одного з міністрів.

Раніше "Телеграф" писав, що 20 травня головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан подав клопотання на видачу ордерів на арешт двох лідерів Ізраїлю та трьох лідерів ХАМАС. Мовляв, є підстави вважати їх причетними до злочинів проти людяності.

Мова про Біньяміна Нетаньягу, Йоава Галанта та трьох лідерів терористичного угрупування ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммеда ад-Дейфа та Ісмаїла Ханія.

Зазначимо, що це поки запит, а не ордер на арешт (як у випадку з президентом Росії Володимиром Путіним). Остаточне рішення прийматимуть судді, це може тривати протягом кількох місяців.