Прокурор суду в Гаазі просить заарештувати лідерів Ізраїлю та ХАМАС: ізраїльські дипломати різко відреагували

Якщо рішення приймуть, то це може призвести до великого скандалу

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан подав клопотання на видачу арештів для лідерів Ізраїлю та ХАМАС. Вони стосуються ізраїльських прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, й трьох лідерів терористичного угрупування ― Мухаммеда ад-Дейфа, Ях'ї Сінвара, Ісмаїла Ханія.

Прокурор звинувачує їх у розв’язанні збройного конфлікту у секторі Газа, що призвело до взяття полонених, вбивствах, тортурах цивільних. Про це йдеться на офіційному сайті МКС.

У чому звинувачують лідерів Ізраїлю та ХАМАС

Подання клопотання на арешт лідерів терористичного угрупування ХАМАС пов’язано з нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики вбили близько 1100 людей та взяли у полон мінімум 245 осіб. Лідерів ХАМАС звинувачують у взятті цивільних в полон, тортурах, вбивствах, зґвалтуваннях.

Прем’єра та міністра оборони Ізраїлю звинувачують у навмисному нападі на цивільне населення та моренні його голодом. Це пов’язали з початком сухопутної операції у секторі Газа. Цей крок призвів до проблем з доставленням продуктів для палестинського населення.

"Подаючи ці заяви про ордери на арешт, мій офіс діє згідно зі своїм мандатом згідно з Римським статутом. 5 лютого 2021 року Палата попереднього провадження I вирішила, що Суд може здійснювати свою кримінальну юрисдикцію щодо ситуації в Державі Палестина і що територіальна сфера дії цієї юрисдикції поширюється на Газу та Західний берег, включаючи Східний Єрусалим. Цей мандат триває і включає ескалацію бойових дій і насильства з 7 жовтня 2023 року. Мій Офіс також має юрисдикцію щодо злочинів, скоєних громадянами держав-учасниць і громадянами недержав-учасниць на території держави-учасниці", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Ізраїль не ратифікував Римський статут. Влада країни заявляє, що юрисдикція МКС не поширюється на територію Ізраїлю, хоча в повідомленні прокурора суду це спростовують.

В Ізраїлі відреагували на можливе видання ордера на арешт

Дипломати з оточення Нетаньягу розкритикували клопотання прокурора МКС. Його назвали лицемірним та ганебним кроком, про що повідомляє 13-й канал ізраїльського телебачення.

"Це рішення, яке, якщо буде виконано, стане ганьбою у світовому масштабі. Лицемірству немає межі", ― сказав дипломат з оточення прем’єр-міністра Ізраїля.

Видання Bild пише, що якщо МКС видасть ордери на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАС, то це може спричинити великий скандал. Прокурор суду поставив на один рівень лідерів терористичного угрупування та політиків, які були обрані демократичним шляхом.

"Цей крок, мабуть, зустріне міжнародну критику. Вкрай спірною є не лише заява на видачу ордерів на арешт ізраїльських політиків, а й рішення одночасно оголосити про ордери на арешт босів ХАМАС та керівництва ізраїльського уряду. Таким чином, Міжнародний кримінальний суд ставить ісламістське терористичне угруповання на один рівень із демократично обраними політиками", ― пише видання.

Нагадаємо, раніше МКС видав ордер на арешт Путіна. Рішення прийняли через викрадення українських дітей за наказом російського диктатора.

Тепер якщо Путін буде знаходитись на території країн, які ратифікували Римський статут, його повинні будуть заарештувати. Через це російському диктатору довелось відкласти декілька візитів у інші країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін не відвідуватиме Вірменію. Ця держава ратифікувала Римський статут. Цікаво, що Вірменія разом з Росією входить в один військовий альянс.