"Вічна ганьба": Нетаньягу прокоментував рішення прокурора МКС стосовно видачі ордера на його арешт

Він назвав це обурливим

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на арешт самого Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта. Він назвав це обурливим рішенням.

Це стане вічною ганьбою для Міжнародного суду. Про це Біньямін Нетаньягу повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Це кине вічну ганьбу на міжнародний суд", ― написав ізраїльський прем’єр.

Раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав рішення прокурора МКС обурливим. Він заявив, що не можна ставити на один рівень демократично обраних лідерів з терористами.

Міністр іноземних справ Ізраїлю також розкритикував рішення Каріма Хана. Він сказав, що це "історична ганьба, яка запам’ятається назавжди".

Нагадаємо, 20 травня головний прокурор МКС Карім Хан подав клопотання на видачу ордерів на арешт двох лідерів Ізраїлю та трьох лідерів ХАМАС. У офіційному повідомленні він зазначив, що у нього є підстави вважати цих осіб причетними до злочинів проти людяності. Прокурор подав клопотання про арешт Біньяміна Нетаньягу, Йоава Галанта та трьох лідерів терористичного угрупування ХАМАС, а саме Ях'ї Сінвара, Мухаммеда ад-Дейфа та Ісмаїла Ханія.

В оточенні ізраїльського прем’єра різко відреагували на цю новину. Рішення прокурора назвали "ганьбою у світовому масштабі" та "лицемірством без меж".

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому для України важливі ордери МКС на арешт військових злочинців РФ. На це є чотири причини, які назвав генеральний прокурор Андрій Костін.