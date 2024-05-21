"Геноциду немає": Байден підтримав Ізраїль у війні із Сектором Гази

Підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною"

Президент США Джо Байден рішуче виступив на захист Ізраїлю. Та заявив, що ізраїльські війська не здійснюють геноцид у своїй військовій кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Він відкинув критику з боку пропалестинських протестувальників. Про це повідомляє видання Reuters.

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це. Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю) Сінвара і решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб Хамас був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", — каже Байден.

Байден на багатьох своїх заходах по всій країні стикався з протестами з боку пропалестинських прихильників, які називали його "Джо геноцид" за непохитну підтримку Ізраїлю.

Президент США на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі у своєму виступі підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, в результаті якого загинуло 1200 осіб і були захоплені сотні заручників.

Він сказав, що підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут у спробах звільнити хворих, літніх і поранених заручників, яких досі утримують бойовики, але Байден пообіцяв не залишати спроб домогтися їхнього звільнення: "Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що".

Американський лідер також закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази, про що він повторив у своїй вступній промові в коледжі Морхаус в неділю.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан подав клопотання на видачу арештів для лідерів Ізраїлю та ХАМАС. Вони стосуються ізраїльських прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, й трьох лідерів терористичного угрупування ― Мухаммеда ад-Дейфа, Ях'ї Сінвара, Ісмаїла Ханія.

Своєю чергою, Байден він відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду про те, що він запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і начальника його штабу оборони у зв'язку з воєнними злочинами.

Додамо, в останні місяці Байден зіткнувся зі зростаючим політичним тиском з боку власної партії через його ставлення до конфлікту в Секторі Гази, оскільки, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих палестинців перевищила 35 000 осіб, а ізраїльська облога створила жахливі гуманітарні умови на цій території.

Раніше "Телеграф" писав, що ізраїльські військові під час операції у Секторі Газа знайшли тіло викраденої та вбитої німецької туристки Шані Лук, після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Останки вже пройшли процедуру впізнання.