Фамилия Нетаньяху окажется рядом с Путиным и Каддафи? Как мир отреагировал на неожиданный запрос в Гаагу

Западные лидеры возмутились проведением параллелей между Израилем и ХАМАСом

Требование прокурора суда в Гааге Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта вызвало бурную реакцию. Сам Биньямин Нетаньяху разгневался и назвал решение антисемитским.

Президент США Джо Байден сказал, что нельзя ставить в один ряд похищения людей ХАМАСом и военные действия Израиля в Газе. Кроме того, в мире обращают внимание на то, что государство Израиль не является участником суда и не признает его власть.

Телеграф рассказывает, как восприняли эти новости в мире.

Израиль: это издевательство исторического масштаба

В Израиле таким решением возмутились. Президент Израиля Исаак Герцог сказал, что заявление показывает, насколько международная судебная система находится под угрозой краха.

Биньямин Нетаньяху заявил, что решение МКС было абсурдным и что шаг направлен против всего Израиля.

"Я с отвращением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС... С какой дерзостью вы сравниваете ХАМАС, который убивал, курил, резал, обезглавливал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, и солдат ЦАХАЛа", — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху сказал, что это пример "нового антисемитизма", который переместился из кампусов колледжей в Гаагу. Премьер пообещал, что МКС не помешает Израилю добиться полной победы.

США: ХАМАС держит американцев в заложниках

Президент США Джо Байден приговорил решение прокурора МКС приравнять теракты ХАМАС с похищениями гражданских к военным действиям в Газе.

"Позвольте мне объяснить: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет эквивалентности — ни одной", — сказал Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "позорным" шаг МКС сравнить Израиль с ХАМАСом.

"ХАМАС — это жестокая террористическая организация, которая совершила худшую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор держит в заложниках десятки невинных людей, в том числе американцев", — сказал Блинкен.

Он добавил, что решение может поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня и выводе заложников.

ХАМАС назвал себя жертвой

Что интересно, террористы ХАМАС тоже против того, чтобы их сравнивали с Израилем. Группировка осудила решение прокурора МКС потребовать ордера на арест трех своих лидеров.

ХАМАС обвинил Карима Хана в попытке "приравнять жертву к палачу ". Группа заявила, что имеет право сопротивляться израильской оккупации, включая "вооруженное сопротивление".

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"МКС обязан выдать ордера на арест израильских чиновников, преследующих преступления геноцида в секторе Газа", — сказал представитель ООП Васель Абу Юсеф.

Петр Фиала: идея ужасная и неприемлемая

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что предложение выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами террористической организации является ужасным и абсолютно неприемлемым.

"Мы не должны забывать, что именно ХАМАС напал на Израиль в октябре и убил, ранил и похитил тысячи невинных людей. Именно эта совершенно непровоцированная террористическая атака привела к нынешней войне в Газе и страданиям гражданского населения в Газе, Израиле и Ливане", — сказал он. Фиал.

Human Rights Watch приветствовал решение

А вот международная организация Human Rights Watch, занимающаяся защитой прав человека, приветствовала решение Хана

"Этот принципиальный первый шаг прокурора открывает двери тем, кто ответственен за зверства, совершенные в последние месяцы, ответить за свои действия на справедливом суде", — сказал заместитель директора по международному правосудию Human Rights Watch Балкис Джарра.

Западные СМИ: Нетаньяху рискует стать соседом Путина

BBC пишет, что в случае выдачи ордера фамилия Нетаньяху окажется в одном списке с ранее обвиняемыми лидерами, такими как Владимир Путин и Муаммар Каддафи. Это ставит перед ним проблемы как лидера демократического государства.

Politico говорит, что МКС спасает хрупкое коалиционное правительство Нетаньяху от распада. Он ведь находился на грани развала после ультиматума одного из министров.

Ранее "Телеграф" писал, что 20 мая главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордеров на арест двух лидеров Израиля и трех лидеров ХАМАС. Мол, есть основания считать их причастными к преступлениям против человечности.

Речь о Биньямине Нетаньяху, Йоаве Галанте и трех лидерах террористической группировки ХАМАС Яхье Синваре, Мухаммеде ад-Дейфе и Исмаиле Хания.

Отметим, что это пока запрос, а не ордер на арест (как в случае с президентом России Владимиром Путиным). Окончательное решение будут принимать судьи, это может занять несколько месяцев.