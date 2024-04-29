Ізраїльських посадовців хочуть судити в Гаазі? Під загрозою навіть Нетаньяху – ЗМІ

Серед іншого ізраїльський уряд можуть звинуватити у надмірно жорсткій відповіді на теракт 7 жовтня 2023 року

В Ізраїлі офіційні особи припускають, що Міжнародний кримінальний суд почав підготовку ордерів на арешт як лідерів терористичної організації ХАМАС, так і високопосадових осіб ізраїльського уряду. Серед тих, на кого нібито планується виписати ордер, може опинитися прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед чиновників ізраїльського уряду. Зазначається, що МКС може просто продовжити розслідування імовірних воєнних злочинів на палестинських територіях, яке було розпочато у 2021 році.

Серед іншого ізраїльський уряд можуть звинуватити у надмірно жорсткій відповіді на теракт 7 жовтня 2023 року, а також у перешкоджанні надходження гуманітарної допомоги до Сектора Гази. При цьому перспектива видачі ордерів на арешт дуже турбує ізраїльських посадовців.

Офіс головного прокурора МКС Каріма Хана відмовився від коментарів. Також не стали коментувати ситуацію в офісі прем'єр-міністра Ізраїля. Проте ще 26 квітня сам Нетаньяху зробив публікацію у соцмережах, де розкритикував дії суду в Гаазі, назвавши їх небезпечними та неприпустимими.

"Втручання МКС створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і офіційним особам усіх демократичних країн, які борються з жорстоким тероризмом і безпідставною агресією… Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не прийме жодних спроб МКС підірвати його невід’ємне право на самооборону", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що війна Ізраїлю проти ХАМАС, яка йде на території сектору Газа, не закінчиться, допоки терористичне угруповання не вдасться повністю розформувати. Саме цю мету мають намір переслідувати військові ЦАХАЛ.