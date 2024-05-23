"Не спостерігаємо цього і досі": в Білому домі прокоментували дані про постачання Китаєм озброєнь Росії

Салліван визнав, що усі намагання США змусити Китай припинити підживлювати російську військову промисловість зазнали невдачі

У Білого дому наразі немає інформації про постачання Китаєм будь-якого озброєння російському терористичному режиму. Також Білий дім не може перевірити заяву, яку зробив щодо Китаю міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі 22 травня. Він зазначив, що в США ще у 2022 році припускали, що рано чи пізно Китай почне надавати росіянам військову допомогу, проте зараз доказів цього немає.

"Ми не спостерігали цього у 2022 році. Не спостерігали цього у 2023 році. Не спостерігаємо цього і досі", – сказав він.

Салліван зазначив, що він хоче "обговорити" з британськими представниками заяву Шаппса та узгодити інформацію, яку мають США та Британія. При цьому Салліван визнав, що усі намагання США змусити Китай припинити підживлювати російську військову промисловість зазнали невдачі. Росія все ще отримує від Китая багато потрібних матеріалів для ВПК та розраховується дешевими енергоресурсами.

"Це відбувається. Це те, чим ми стурбовані. Ми вжили заходів, щоб протидіяти цьому в узгоджений спосіб з нашими союзниками та партнерами, і ви можете очікувати більше таких дій в майбутньому", – змушений був визнати посадовець.

Минулого місяця посольство Китаю в США спростувало подібні звинувачення, які звучали раніше. Тоді зазначалось, що Китай не надає зброї РФ, адже КНР "не є стороною і не бере участі в українській кризі (у КНР так називають війну в Україні — ред.)".

Проте британський міністр переконаний в іншому: "як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення… вони прикривають один одного".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує отримувати допомогу від Китаю, що дозволяє їй продовжувати війну в Україні. Ця підтримка хоч і не включає зброю, але дозволяє підтримувати потрібний рівень її виробництва.