Китай відповів на звинувачення у військовій допомозі Росії і зробив заклик до Заходу

Пекін активно працюємо над просуванням мирних переговорів

Китай не надає військову підтримку Росії для війни проти України. Пекін спростовує публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.

Про це на брифінгу заявила речниця міністерства закордонних справ (МЗС) КНР Мао Нін, пише "Укрінформ". За її словами, вони належно контролюють експорт товарів військового призначення.

"Позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання", — сказала речниця.

За її словами, КНР не отримує жодної вигоди від війни в Україні (у Пекіні її називають "українська криза" — ред.). Китай не був стороною, яка призвела до військового конфлікту, і наразі належно контролює свій військовий експорт.

"Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю, відповідно до його законів і правил", — акцентувала Мао.

Дипломат назвала відносини Китаю з Росією "нормальними". Вона закликала "відповідні країни", вочевидь, звертаючись до США й решти партнерів України, "не нападати на них і не завдавати шкоди законним правам та інтересам китайських компаній".

Нагадаємо, видання Bloomberg, посилаючись на джерела у Вашингтоні, написало, що США попереджають союзників про посилення підтримки Росії з боку Китаю, зокрема шляхом надання даних геопросторової розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай заявив, як має закінчитися війна в Україні.