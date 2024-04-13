Китай різко збільшив продаж Росії технологій для війни: ЗМІ навели докази співпраці двох режимів

Китай все більше перетворюється на головного спонсора терористичного режиму в Росії

Китай останнім часом різко збільшив продажі російському терористичному режиму технологій, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема Китай продає терористам верстати, мікроелектроніку та інші технології, які росіяни застосовують для виробництва танків, літаків, ракет та іншого озброєння.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Таку ж інформацію наводить і агентство Associated Press із посиланням на американських посадовців.

Так, джерела сказали виданням, що у 2023 році Китай продав російським терористам майже 90% річного російського імпорту електроніки та 70% імпорту верстатів. Китайські та російські компанії разом працюють над виробництвом безпілотників на російській території, а китайські оборонні компанії надають російським терористам нітроцелюлозу, яка необхідна для виготовлення боєприпасів та ракетного палива.

Окрім цього, Китай та Росія разом працюють над вдосконаленням супутникових та космічних можливостей для ведення війни, а за даними розвідки, Китай також надає росіянам власні супутникові знімки України. Це може довгостроково збільшити загрозу, яку становить російський терористичний режим для цивілізованого світу.

Тим часом Китай відкрито бреше, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також в Пекіні спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.

Нещодавно Вашингтон пригрозив Пекіну, що вважатиме його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні. Причиною цього є поглиблення співпраці РФ та Китаю. У відповідь китайський режим заявив, що Піднебесна має право на "нормальну співпрацю" із країною-агресоркою, а Китай не сприйме звинувачень та тиску.