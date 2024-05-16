Лавров назвав Путіна "ішаком": у чому річ і до чого тут Китай

Відповідь міністра дає чітко зрозуміти, хто займає позицію лідера

Міністр закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров не зміг відповісти на запитання, про що говоритимуть Володимир Путін і Сі Цзіньпін у неформальній обстановці після офіційної зустрічі в Пекіні. Натомість встиг наговорити багато цікавого, назвавши Путіна "ішаком" (тобто ослом), а російську делегацію — "ввічливими людьми".

Журналіст пропагандистського телеканалу "Росія 1" поставив запитання Лаврову про теми, які обговорюватимуть лідери РФ та Китаю у неформальній обстановці. Міністр відповів, що не знає, про що особисто будуть говорити Путін і Сі.

Лавров назвав Путіна ішаком

"Знаєте, як кажуть на Сході, гість — ішак господаря. Усі програми, звичайно, залежать від тих люб’язних пропозицій, які китайський президент, його команда зробили нашому президенту. Всі ці деталі були узгоджені по лінії протоколу, тож усе залежить від господарів. А ми ввічливі люди, тим більше в гостях", — сказав Лавров.

На Сході справді є така приказка. Вона має й іншу форму, яка звучить так: "Гість — ішак, господар — орел". Це багатошарова приказка. Вона говорить про покірність і смиренність гостя, але водночас обов’язки господаря гідно приймати візитера. Підтекст також може бути іншим: ішак виконує брудну важку роботу на благо господаря. За іншою версією, він спричиняє господареві незручності.

Нагадаємо, 16 травня відбулася офіційна зустріч російського диктатора Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна. Вони обговорювали питання двосторонньої співпраці та війну в Україні. У їхній заяві за підсумками зустрічі йдеться про те, що вони вважають політичне врегулювання єдиним правильним шляхом вирішення "української кризи" (так у Китаї офіційно називають війну в Україні).

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати від зустрічі Путіна та Сі. Європейське турне китайського лідера може змінити умови двосторонньої співпраці.