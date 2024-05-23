"Не наблюдаем этого до сих пор": в Белом доме прокомментировали данные о поставках Китаем вооружений России

Салливан признал, что все попытки США заставить Китай прекратить подпитывать российскую военную промышленность потерпели неудачу

У Белого дома пока нет информации о поставках Китаем какого-либо вооружения российскому террористическому режиму. Также Белый дом не может проверить заявление, которое сделал в отношении Китая министр обороны Британии Грант Шаппс.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме 22 мая. Он отметил, что в США еще в 2022 году предполагали, что рано или поздно Китай станет оказывать россиянам военную помощь, однако сейчас доказательств этого нет.

"Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – сказал он.

Салливан отметил, что он хочет "обсудить" с британскими представителями заявление Шаппса и согласовать информацию, которую имеют США и Британия. При этом Салливан признал, что все попытки США заставить Китай прекратить подпитывать российскую военную промышленность потерпели неудачу. Россия всё ещё получает от Китая много нужных материалов для ВПК и рассчитывается дешевыми энергоресурсами.

"Это происходит. Это то, чем мы обеспокоены. Мы приняли меры, чтобы противодействовать этому согласованным образом с нашими союзниками и партнерами, и вы можете ожидать больше таких действий в будущем", — вынужден был признать чиновник.

В прошлом месяце посольство Китая в США опровергло звучавшие ранее подобные обвинения. Тогда отмечалось, что Китай не предоставляет оружие РФ, ведь КНР "не является стороной и не участвует в украинском кризисе (в КНР так называют войну в Украине – ред.)".

Однако британский министр убежден в другом: "как мы видели из государственного визита Путина в Пекин и 64% роста торговли между Россией и Китаем с момента полномасштабного вторжения… они прикрывают друг друга".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает получать помощь от Китая, что позволяет ей продолжать войну в Украине. Эта поддержка хоть и не включает в себя оружие, но позволяет поддерживать нужный уровень его производства.