Шлях до миру в Україні: хто приїде на саміт у Швейцарії та яку гру веде Китай

Свою участь підтвердили 50 країн зі 160 запрошених і тепер головна увага прикута до Китаю та держав Глобального Півдня.

З 15 по 16 червня в місті Бюрґеншток пройде Глобальний саміт миру, який Швейцарія проведе на запит України.

"Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу", — так звучить офіційна мета саміту.

В українському Офісі президента неодноразово підкреслювали, що для Києва особливо важливою є представленість на заході всіх регіонів — Африки, Азії, Європи, Південної та Північної Америки, Океанії. Росія цього разу не запрошена, але у Федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії роз’яснюють, що згодом Москва також має взяти участь у миротворчих заходах.

"Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", — підкреслюють в департаменті.

Хто приїде?

Як роз’яснили "Телеграфу" в МЗС Швейцарії, остаточний список гостей буде відомий лише перед самісінькою подією. Нині ж свою участь підтвердили 50 країн із 160 запрошених делегацій.

Серед них — Франція, Швеція, Канада, Люксембург, Німеччина, Італія, Ірландія, Молдова, Чехія, Польща, Фінляндія, Іспанія, країни Балтії, Ісландія, Південна Корея, Грузія. Серед країн Африки свою готовність приїхати на саміт відкрито висловили Кабо-Верде та Малаві.

На заході також будуть присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та президент Європейської ради Шарль Мішель. Європейські країни будуть представлені першими особами, серед них — французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц та голова італійського уряду Джорджія Мелоні.

"Усі держави, присутні на саміті, повинні мати можливість внести свої ідеї та бачення справедливого та тривалого миру в Україні", — зазначає швейцарська сторона.

За даними західних медіа, відвідати саміт особисто планує президент США Джо Байден. Про важливість участі лідера Америки йшлося й під час зустрічі Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, коли останній перебував у Києві 14 травня. Держсекретар заявив, що Штати підтримують проведення саміту миру, але на якому рівні будуть представлені там — поки не готові розголошувати.

Імовірність участі Байдена доволі висока через вдало обраний таймінг проведення мирного саміту — одразу після зустрічі очільників країн G7 в Італії, коли лідери держав й так з’їдуться до Європи.

Запрошено й двох релігійних лідерів — Папу Римського Франциска та Вселенського патріарха Варфоломія.

Чи буде Китай?

Враховуючи вплив, який Пекін має на Москву, важливою є залученість китайської делегації до саміту. У Кремлі днями заявили, що КНР начебто відмовляється від участі у події, розуміючи її "контрпродуктивність", однак офіційних заяв від Китаю поки що не звучало.

Як розповіла "Телеграфу" головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, якщо делегація з Китаю й буде на саміті в червні, то йтиметься аж ніяк не про участь перших осіб держави.

"Ми говоримо про досить низький рівень представництва — не вищий, аніж рівень спецпредставника КНР у справах Євразії Лі Хуея. Навіть Ван Ї (міністра закордонних справ Китаю. — Ред.) ми там не побачимо. Тому що це тільки перший саміт миру.

Для Китаю не є проблемою відсутність російських представників. Вони вже були раніше на подібних заходах, наприклад, на саміті в Джидді Саудівської Аравії. Так, для нас Китай теж важливий, але навіть якщо цього разу китайські представники не братимуть участі, буде досить велика кількість інших країн. Ми можемо очікувати Індію, причому на досить високому рівні. Є думка, що навіть сам міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар приїде.

Китаю водночас важливо підтримувати репутацію миротворців. Вони закликають до миру, тому, звісно, мають бути присутні на мирному переговорному процесі, де буде велика кількість країн, де будуть основні їхні геополітичні суперники — це і Індія, і, звичайно, Сполучені Штати Америки. Китаю буде невигідно дипломатично й іміджево залишатися осторонь цього процесу", — зазначає політологиня.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей, до речі, за останні місяці в рамках "човникової" дипломатії здійснив візити до України, Росії, країн Європи, Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії та ОАЕ — дипломатично Пекін встановлює позицію кожної з країн і умовні "червоні лінії" по українському питанню.

"Діалог і переговори є єдиними життєздатними рішеннями української кризи. Сторони конфлікту мають створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяти деескалації ситуації до досягнення всеосяжного режиму припинення вогню", — йшлося в одному з пресрелізів за результатами візитів Лі Хуея.

При цьому Пекін, ймовірно, може просувати власну платформу для врегулювання, засновану на китайському мирному плані. Торік Китай оприлюднив заяву з 12 пунктів, в якій без конкретики викладено принципи припинення війни — включаючи "відмову від менталітету холодної війни" та зменшення стратегічних ризиків. При цьому план не містить пункту про відновлення територіальної цілісності України. Офіційні особи США та ЄС поставилися скептично до китайської пропозиції як спроби відвернути увагу від підтримки Пекіном Москви.

Минулого тижня під час візиту до Франції Сі Цзіньпін заявив:

"Ми підтримуємо проведення в належний час міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, яка забезпечує рівноправну участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів". Доволі розмито й без жодного згадування Глобального саміту в Швейцарії, однак з натяком на паралельну роботу над іншим переговорним майданчиком.

15 травня, напередодні зустрічі з Сі, російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", в якому сам заговорив про відкритість Росії до "до діалогу щодо України" та "переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн", зокрема, й російські. А під час особистої зустрічі з главою КНР подякував за "ініціативи, що висуваються Пекіном щодо врегулювання української кризи".

Про що говоритимуть у Швейцарії

"Основна увага буде зосереджена на темах глобального інтересу, які стосуються великої кількості держав, таких як ядерна безпека, свобода судноплавства та безпека харчових продуктів і гуманітарні аспекти.

Швейцарські дипломати зустрілися з численними представниками різних держав, поінформували їх про саміт і зібрали їхні очікування", — роз’яснили в швейцарському МЗС.

В основі обговорень лідерів держави — Формула миру президента Володимира Зеленського та інші мирні пропозиції, засновані на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що Формула миру — це "меню", яке розв'язує основні проблеми, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. "Я навмисно використовую саме слово "меню", щоб будь-яка країна могла підібрати питання, над якими вона хоче працювати", — казав він.

Тож Глобальний саміт миру — це майданчик, під час якого кожна з держав може уважніше придивитися до кожної з позицій "меню" й обрати прийнятне для себе.

"Є пункти Формули миру, до яких як той же Китай, так і більшість країн Глобального Півдня ставляться скептично — наприклад, пункт про відновлення справедливості, в якому йдеться про те, що необхідно притягти РФ до відповідальності. Під цим ми в Україні розуміємо, в тому числі і відповідальність вищого керівництва РФ.

Це дуже політично чутливий момент. І навряд чи багато держав Глобального Півдня це підтримають. Скоріше за все, на саміті будуть вести певні переговори щодо корекції окремих пунктів", — пояснює політологиня Аліна Гриценко.

В МЗС Швейцарії прогнозують, що фінальним продуктом Глобального саміту миру в червні має стати своєрідна дорожня карта щодо того, як залучити і Україну, і Росію до майбутнього мирного процесу під час наступного етапу.

"Після більш, аніж двох років війни тепер потрібно принаймні спробувати розпочати процес встановлення миру в Україні. Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Організовуючи цей перший саміт, Швейцарія робить внесок у підтримку дискусій за справедливий і міцний мир в Україні", — зазначає швейцарська сторона.

Водночас незапрошена Москва всіляко намагається зірвати проведення саміту, активізувавши свої зусилля і на полі бою, і на дипломатичному фронті.

Нагадаємо, раніше для "Телеграфу" експерти спрогнозували, що саміт у Швейцарії покаже — які з країн за мирне врегулювання на основі норм міжнародного права, а які — жонглюють цими поняттями.