Китай офіційно підтримав Росію у війні? Опублікована заява після зустрічі Путіна та Сі

Один із пунктів виглядає як пряме виправдання агресії

У четвер, 16 травня, "президент" Росії Володимир Путін та голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін за підсумками офіційної зустрічі у Пекіні підписали спільну заяву. Вона має пункт про підтримку Китаєм дій РФ "щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності".

Спільну заяву опублікувала пресслужба Кремля. У документі також йдеться про те, що Пекін виступає проти втручання у внутрішні справи Росії.

"Китайська сторона підтримує зусилля російської сторони щодо забезпечення безпеки та стабільності, національного розвитку та процвітання, суверенітету та територіальної цілісності, виступає проти втручання ззовні у внутрішні справи Росії", — йдеться у документі.

Згадали у спільній заяві й про Україну. Нібито для вирішення "української кризи" (так офіційно влада КНР називає війну Росії проти України) необхідно усунути першопричини. І при цьому слід "враховувати законні інтереси та занепокоєння всіх країн у сфері безпеки".

У спільній заяві йдеться, що РФ "позитивно оцінює об’єктивну та неупереджену позицію Китаю з українського питання". У документі обидві країни також засудили можливу конфіскацію заморожених російських активів.

Після офіційної зустрічі Сі Цзіньпін та Володимир Путін проведуть неофіційні переговори. Журналіст намагався дізнатися, про що вони говоритимуть у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Той дав дивну відповідь, назвавши Путіна "ішаком".

Нагадаємо, що нещодавно Сі Цзіньпін відвідував Європу. Він зустрівся з лідерами Франції, Угорщини та Сербії. Однією із головних тем для переговорів була війна в Україні.

"Телеграф" писав, що зміниться у російсько-китайських відносинах після європейського турне Сі. Чекати якихось кардинальних змін не варто, проте Кремль можуть очікувати неприємні "сюрпризи" від основного партнера.