У Великій Британії призначили вибори — чи є загроза для підтримки України

Є велика ймовірність, що Ріші Сунак втратить крісло прем’єра Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що призначив на 4 липня проведення парламентських виборів. Розпуск чинного парламенту схвалив і король Сполученого Королівства Чарльз III.

"Телеграф" пояснює, чому Сунак ухвалив таке рішення і якими можуть бути результати цих виборів для Києва.

Партії-лідери та їхня позиції щодо України

Партія, яка після 4 липня отримає більшість з 650 місць у Палаті громад, самостійно або в коаліції, сформує наступний уряд, а її лідер стане прем'єр-міністром.

Опитування свідчать, що Консервативна партія, лідером якої є Ріші Сунак, входить у передвиборчі перегони з великим відставанням від основного суперника —Лейбористської партії. За останніх голоси готові віддати 45% опитаних, а за консерваторів — 23%. Водночас 11% проголосували б за праву партію реформістів Reform UK.

Таким чином, Консервативна партія, одна з найуспішніших політичних сил в історії парламентаризму, може зазнати найбільшої за 27 років поразки.

У травні 2024 року консерватори вже показали погані результати на місцевих виборах. За даними ВВС, вони втратили 474 місця на виборах у місцевих радах. При цьому Лейбористська партія отримала 186 місця.

Позиція Ріші Сунака та Консервативної партії щодо підтримки України зрозуміла й прогнозована — Лондон є ключовим партнером Києва й часто відіграє провідну роль, спонукаючи інших союзників бути більш рішучими у своїй підтримці. Тому зупинимося на інших лідерах виборчого рейтингу.

Лейбористська партія, заснована 1900 року, вважається лівоцентристською, підкреслює необхідність "жорстких рішень" для відновлення економічної стабільності, соціальної справедливості й зміцнення прав робітників. Її лідером є 61-річний колишній адвокат Кір Стармер.

16 лютого 2023 року він особисто відвідав Київ та область, аби продемонструвати підтримку України лейбористами. Серед іншого Стармер провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Кір Стармер в Україні. Фото Офісу Президента

"Лідер лейбористів сказав, що позиція Великої Британії щодо України залишиться незмінною, якщо відбудеться зміна уряду. Він відвідав передмістя Ірпінь і Бучу, де Росія вчинила значні звірства торік, коли її відтіснили українські війська", — описувала тоді газета The Guardian.

"Я підкреслив, що Лейбористська партія підтримує та підтримуватиме оборонну, навчальну та технологічну підтримку, яку надає нинішній уряд Великої Британії", — сказав сам Кір Стармер.

15 травня 2024 року члени британського парламенту від Лейбористської партії — тіньовий держсекретар з питань оборони Джон Гілі та тіньовий держсекретар у закордонних справах Девід Ламмі — відвідали Київ, аби вчергове запевнити у проукраїнській лінії лейбористів.

"Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього і в наступні роки", — заявили Ламмі та Гілі.

Права партія Reform UK уперше братиме участь у парламентських виборах. Раніше політична сила була відома як Brexit Party, яка виступала за вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Лідером Reform UK є 59-річний бізнесмен Річард Тайс. У минулому він був членом Консервативної партії та депутатом Європейського парламенту.

Гасло партії "Зробимо Британію великою" (англ. "Let’s Make Britain Great") нагадує відоме гасло Дональда Трампа: "Зробимо Америку великою знову" (англ. "Make America Great Again"). Є очевидні паралелі з типами виборців, яких Тайс і Трамп намагаються завоювати.

"Консерватори зламали Британію. Лейбористи збанкрутують Британію. Голосувати за будь-кого з них – це голосувати за ще більшу некомпетентність, нечесність і поразку. Двопартійна система зазнала краху", — йдеться у програмі реформаторів.

Серед пріоритетів партії: дешевша енергія, зменшення імміграції та зниження податків. При цьому реформатори не мають сформульованої зовнішньополітичної програми, але закликають до зменшення обсягів іноземної допомоги.

На запитання видання Byline Times про підтримку України в Reform UK відповіли, що не мають партійної позиції з цього питання.

Сам Річард Тайс на початку 2024 року приїздив до України з пікапами для українських оборонців та іншою допомогою. У той час як він захоплювався опором українців, стверджуючи, що якщо Путіна не зупинити в Україні, російський диктатор буде й далі погрожувати Європі, прибічники Reform UK розкритикували Тайса.

Річард Тайс в Україні. Фото зі сторінки політика в X

Вони стверджували, що поїздка Тайса є доказом того, що він "поставив Україну на перше місце" над Сполученим Королівством. З їхньої точки зору, лідер партії "підігрував" британському уряду, який витрачає мільярди коштів платників податків на Україну.

При цьому Найджел Фарадж, почесний президент Reform UK, стверджував, що "Путін не вторгся б в Україну, якби Дональд Трамп був президентом США". Також Фарадж виступає за те, щоб Україна та Росія сідали за стіл переговорів.

"Ми можемо продовжувати давати зброю Україні, тупикова ситуація може тривати, а Путін повністю змінив російську економіку, мова йде про війну і ні про що інше, або ми можемо вести переговори. Я думаю, що ми повинні вести переговори, і я думаю, що Трамп піде на ці переговори", — заявив він минулого місяця.

"Ми можемо відправити британські війська, мати Третю світову війну, я не проти… Я не схвалюю нічого, що зробив Путін у плані цього вторгнення. Але ми маємо продумати, що є кінцевою метою? Якщо ми вважаємо, що це українська перемога, то це "для пташок" (англ. "for the birds" вислів означає "щось, ще не можна сприймати всерйоз". — Ред.), — додав Найджел Фарадж.

Таким чином потенційно партія Reform UK може привести у парламент депутатів, які або підтримують думку, що Велика Британія має припинити чи зменшити підтримку України, або вважають, що їхні виборці мають таку думку.

Як пишуть британські медіа та численні експерти, на виборах влітку все ж варто очікувати відносно комфортної перемоги Лейбористської партії.

"Однак виборчі кампанії іноді можуть змінювати результат – як 2017 року, коли прем’єр-консерватор Тереза ​​Мей оголосила вибори, хоча й лідирувала в опитуваннях, але втратила більшість після катастрофічної передвиборчої кампанії", — нагадують ЗМІ, наголошуючи, що не можна відкидати будь-яких несподіванок.

Низькі рейтинги Ріші Сунака

Британський прем’єр наділений повноваженням призначати загальні вибори на свій розсуд, але не частіше, аніж раз на п'ять років. Ріші Сунак мав час визначитися до січня 2025 року, і багато аналітиків припускали, що парламентські вибори можуть пройти восени. Але за рішенням прем’єра це станеться вже за шість тижнів.

Дані свіжих опитувань свідчать про те, що 84% британців незадоволені тим, як уряд керує країною. Невдоволення владою не опускалося нижче 70% з червня 2022 року. Особистий рейтинг прем'єра Сунака сягає історичних мінімумів так само. Лише 16% опитаних британців задоволені його роботою.

"Кому заплатити, щоб Ріші забрали керувати в якусь іншу країну?", "Ріші час йти геть, він веде нас не туди", — дослівно такі коментарі можна зустріти від молоді під відео з прем’єром у TikTok.

Одним із елементів політичної спадщини Сунака мало стати запровадження одного з найсуворіших у світі антитютюнових правил — у парламенті вже пройшов перше голосування законопроєкт про повну заборону продажу сигарет тим, хто народився після 1 січня 2009 року. Щорічно це дозволить підвищувати законний вік куріння.

Ця ініціатива обурила деяких колег Сунака з Консервативної партії, в тому числі колишнього прем'єра Бориса Джонсона.

"Партія Вінстона Черчилля хоче заборонити [сигари]?… Це просто безумство", — сказав Джонсон під час свого візиту до Канади у квітні.

Загалом майже половина консерваторів у парламенті не проголосувала за план Сунака, що є нетиповим проявом розколу для партії. "Думка про те, що Ріші Сунак має будь-яку владу над своєю партією, урядом чи країною, викликає дедалі більше сміху", — йдеться у матеріалі CNN.

Кілька місяців тому лави консерваторів залишив один із союзників Сунака — заступник голови Консервативної партії Лі Андерсон. До цього його було усунуто з посади через відмову вибачитися за скандальну заяву, що "ісламісти контролюють" мера Лондона Садіка Хана.

У результаті Лі Андерсон вирішив приєднатися до правої партії Reform UK, яка складе конкуренцію консерваторам на виборах.

"Звісно, Сунак міг не призначати Андерсона, який має історію суперечливих заяв, заступником голови партії. Але він зробив так, і тепер це рішення виглядає смішним, оскільки Андерсон щодня публічно виступає проти свого колишнього боса", — пишуть західні журналісти.

Також однією з ключових обіцянок Ріші Сунака було скорочення кількості нелегальних шукачів притулку, які на човнах, ризикуючи життям, добираються до Британії через Ла-Манш. Лише з початку року таким способом до Сполученого Королівства дісталося близько шести тисяч чоловік. Згідно з планом Сунака, поки країна розглядатиме заяву кожного з мігрантів, їх літаком депортуватимуть до Руанди в Африці. Для цього 23 квітня було схвалено відповідний законопроєкт.

Перший рейс з мігрантами мав би вирушити у липні, але Сунак запевнив, що до виборів жодних вильотів не буде.

Проти ініціативи прем’єра виступали правозахисні організації. Вони стверджували, що законопроєкт, який називає Руанду безпечним місцем для депортації, принципово несумісний із зобов’язаннями Лондона щодо прав людини.

Напередодні прийняття законопроєкту сталося зростання кількості перетинів Ла-Маншу на човнах — на 56% більше за перші три місяці року. Люди, розуміючи, що потрапити до Британії стане складніше, намагалися скористатися будь-якою можливістю. Такі високі показники змусили виборців сумніватися в здатності Сунака впоратися зі сплеском нелегальної міграції.

Проте останніми тижнями справи для Ріші Сунака все ж складалися краще. Оголошення дати виборів відбулося на тлі публікації показників інфляції у Великій Британії, яка різко впала до 2,35% — найнижчого рівня за майже три роки. Саме зниження інфляції було однією з обіцянок, яку Сунак давав при вступі на посаду. Тепер під час передвиборчої кампанії консерватори мають повне право грати на темі стабілізації цін на харчі та електроенергію.

"Велика Британія почала виходити з "кризи вартості життя", яка призвела до стрімкого зростання цін на товари першої необхідності після того, як Росія вторглася в Україну два роки тому. Меседж Сунака країні полягає в тому, що економіка на правильному шляху, і лише його партія може забезпечити стабільність", — описує The Guardian.

Водночас реалізація інших обіцянок Ріші Сунака — розвивати економіку, зменшити борг, скоротити черги на прийом до лікарів — були менш успішними.

"Йому поставили майже неможливе завдання, коли він прийшов наприкінці більш, аніж десятиліття правління консерваторів, і коли його попередниця Ліз Трасс фактично підірвала економіку", — описує роботу прем’єра Сунака видання Politico.

Зміна влади у Великій Бритнії, схоже, є неминучою, і з великою ймовірністю Ріші Сунак втратить крісло прем’єра. Та високі шанси на те, що наступний британський уряд не зійде з курсу підтримки України в своїй зовнішній політиці, й Сполучене Королівство, як і завжди, буде поруч як вірний і непохитний союзник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає перехід Великої Британії на "воєнні рейки".