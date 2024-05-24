В Великобритании назначили выборы — есть ли угроза для поддержки Украины

Есть большая вероятность того, что Риши Сунак потеряет кресло премьера Британии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что назначил на 4 июля проведение парламентских выборов. Роспуск действующего парламента одобрил и король Соединенного Королевства Чарльз III.

"Телеграф" объясняет, почему Сунак принял такое решение и какими могут быть результаты этих выборов для Киева.

Партии-лидеры и их позиция относительно Украины

Партия, которая после 4 июля получит большинство из 650 мест в Палате общин самостоятельно или в коалиции, сформирует следующее правительство, а ее лидер станет премьер-министром.

Опросы свидетельствуют о том, что Консервативная партия, лидером которой является Риши Сунак, входит в предвыборную гонку с большим отставанием от основного соперника — Лейбористской партии. За последние голоса готовы отдать 45% опрошенных, а за консерваторов — 23%. В то же время, 11% проголосовали бы за правую партию реформистов Reform UK.

Таким образом, Консервативная партия, одна из самых успешных политических сил в истории парламентаризма, может потерпеть самое крупное за 27 лет поражение.

В мае 2024 консерваторы уже показали плохие результаты на местных выборах. По данным BBC, они потеряли 474 места на выборах в местных советах. При этом Лейбористская партия получила 186 места.

Позиция Риши Сунака и Консервативной партии по поддержке Украины ясна и прогнозируема — Лондон является ключевым партнером Киева и часто играет ведущую роль, побуждая других союзников быть более решительными в своей поддержке. Поэтому остановимся на других лидерах избирательного рейтинга.

Лейбористская партия, основанная в 1900 году, считается левоцентристской, подчеркивает необходимость "жестких решений" для восстановления экономической стабильности, социальной справедливости и укрепления прав работников. Ее лидером является 61-летний бывший адвокат Кир Стармер.

16 февраля 2023 года он лично посетил Киев и область, чтобы продемонстрировать поддержку Украины лейбористами. Среди прочего Стармер провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Кир Стармер в Украине. Фото Офиса Президента

"Лидер лейбористов сказал, что позиция Великобритании по отношению к Украине останется неизменной, если произойдет смена правительства. Он посетил пригород Ирпеня и Буча, где Россия совершила значительные зверства в прошлом году, когда ее оттеснили украинские войска", — описывала тогда газета The Guardian.

"Я подчеркнул, что Лейбористская партия поддерживает и будет поддерживать оборонную, учебную и технологическую поддержку, оказываемую нынешним правительством Великобритании", — сказал сам Кир Стармер.

15 мая 2024 года члены британского парламента от Лейбористской партии — теневой госсекретарь по обороне Джон Гили и теневой госсекретарь по иностранным делам Дэвид Ламми — посетили Киев, чтобы в очередной раз заверить в проукраинской линии лейбористов.

"Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом и в последующие годы", — заявили Ламми и Гили.

Правая партия Reform UK впервые примет участие в парламентских выборах. Ранее политическая сила была известна как Brexit Party, выступавшая за выход Соединенного Королевства из Европейского Союза. Лидером Reform UK является 59-летний бизнесмен Ричард Тайс. В прошлом он был членом Консервативной партии и депутатом Европейского парламента.

Лозунг партии "Сделаем Британию великой" (англ. "Let’s Make Britain Great") напоминает известный лозунг Дональда Трампа: "Сделаем Америку великой снова" (англ. "Make America Great Again"). Есть очевидные параллели с типами избирателей, которых Тайс и Трамп пытаются завоевать.

"Консерваторы сломали Британию. Лейбористы обанкротятся Британию. Голосовать за кого-либо из них – это голосовать за еще большую некомпетентность, нечестность и поражение. Двухпартийная система потерпела крах", — говорится в программе реформаторов.

Среди приоритетов партии: более дешевая энергия, уменьшение иммиграции и снижение налогов. При этом у реформаторов нет сформулированной внешнеполитической программы, но звучат призывы к уменьшению объемов иностранной помощи.

На вопрос издания Byline Times о поддержке Украины в Reform UK ответили, что не имеют партийной позиции по этому вопросу.

Сам Ричард Тайс в начале 2024 года приезжал в Украину с пикапами для украинских защитников и другой помощью. В то время как он восхищался сопротивлением украинцев, утверждая, что если Путина не остановить в Украине, российский диктатор будет продолжать угрожать Европе, сторонники Reform UK раскритиковали Тайса.

Ричард Тайс в Украине. Фото со страницы политика в X

Они утверждали, что поездка Тайса является доказательством того, что он "поставил Украину на первое место" над Соединенным Королевством. С их точки зрения, лидер партии "подыгрывал" британскому правительству, которое тратит миллиарды средств налогоплательщиков на Украину.

При этом Найджел Фарадж, почетный президент Reform UK, утверждал, что "Путин не вторгся бы в Украину, будь Дональд Трамп президентом США". Также Фарадж выступает за то, чтобы Украина и Россия садились за стол переговоров.

"Мы можем продолжать давать оружие Украине, тупиковая ситуация может продолжаться, а Путин полностью изменил российскую экономику, речь идет о войне и ни о чем другом или мы можем вести переговоры. Я думаю, что мы должны вести переговоры, и я думаю, что Трамп пойдет на эти переговоры", — заявил он в прошлом месяце.

"Мы можем отправить британские войска, иметь Третью мировую войну, я не против… Я не одобряю ничего, что сделал Путин в плане этого вторжения. Но мы должны продумать, какова конечная цель? Если мы считаем, что это украинская победа, то это "для птичек" (англ. "for the birds" выражение означает "что-то, что нельзя воспринимать всерьез". — Ред.), — добавил Найджел Фарадж.

Таким образом, потенциально партия Reform UK может привести в парламент депутатов, которые либо поддерживают мнение, что Великобритания должна прекратить или уменьшить поддержку Украины, либо считают, что их избиратели разделяют такое мнение.

Как пишут британские медиа и многочисленные эксперты, на выборах летом все же следует ожидать комфортной победы Лейбористской партии.

"Однако избирательные кампании иногда могут менять результат – как в 2017 году, когда премьер-консерватор Тереза ​​Мэй объявила выборы, хотя и лидировала в опросах, но потеряла большинство после катастрофической предвыборной кампании", — напоминают СМИ, отмечая, что нельзя отвергать любые неожиданности.

Низкие рейтинги Риши Сунака

Британский премьер наделен полномочиями назначать всеобщие выборы по своему усмотрению, но не чаще, чем раз в пять лет. У Риши Сунака было время определиться до января 2025 года, и многие аналитики предполагали, что парламентские выборы могут пройти осенью. Но по решению премьера это произойдет уже через шесть недель.

Данные свежих опросов свидетельствуют о том, что 84% британцев недовольны тем, как правительство управляет страной. Недовольство властями не опускалось ниже 70% с июня 2022 года. Личный рейтинг премьера Сунака достигает исторических минимумов точно так же. Только 16% опрошенных британцев довольны его работой.

"Кому заплатить, чтобы Риши забрали управлять в какую-то другую страну?", "Реши пора уходить, он ведет нас не туда", — дословно такие комментарии можно встретить от молодых людей под видео с премьером в TikTok.

Одним из элементов политического наследия Сунака должно было стать введение одного из самых строгих в мире антитабачных правил — в парламенте уже прошел первое голосование законопроект о полном запрете продажи сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Ежегодно это позволит повышать законный возраст курения.

Эта инициатива возмутила некоторых коллег Сунака из Консервативной партии, включая бывшего премьера Бориса Джонсона.

"Партия Уинстона Черчилля хочет запретить [сигары]?… Это просто безумие", — сказал Джонсон во время своего визита в Канаду в апреле.

В общей сложности почти половина консерваторов в парламенте не проголосовала за план Сунака, что является нетипичным проявлением раскола для партии. "Мнение о том, что у Риши Сунака есть любая власть над своей партией, правительством или страной, вызывает все больше смеха", — говорится в материале CNN.

Несколько месяцев назад ряды консерваторов покинул один из союзников Сунака — заместитель председателя Консервативной партии Ли Андерсон. До этого он был отстранен от должности из-за отказа извиниться за скандальное заявление, что "исламисты контролируют" мэра Лондона Садика Хана.

В результате Ли Андерсон решил присоединиться к правой партии Reform UK, которая составит конкуренцию консерваторам на выборах.

"Конечно, Сунак мог не назначать Андерсона, имеющего историю противоречивых заявлений, заместителем председателя партии. Но он поступил так, и теперь это решение выглядит смешным, поскольку Андерсон ежедневно публично выступает против своего бывшего босса", — пишут западные журналисты.

Также одним из ключевых обещаний Риши Сунака было сокращение количества нелегальных искателей убежища, которые на лодках, рискуя жизнью, добираются в Британию через Ла-Манш. Только с начала года таким способом до Соединенного Королевства добрались около шести тысяч человек. Согласно плану Сунака, пока страна будет рассматривать заявление каждого из мигрантов, их самолетом будут депортировать в Руанду в Африке. Для этого 23 апреля был одобрен соответствующий законопроект.

Первый рейс с мигрантами должен был отправиться в июле, но Сунак заверил, что до выборов никаких вылетов не будет.

Против инициативы премьера выступали правозащитные организации. Они утверждали, что законопроект, который называет Руанду безопасным местом для депортации, принципиально несовместим с обязательствами Лондона по правам человека.

Накануне принятия законопроекта произошел рост числа пересечений Ла-Манша на лодках — на 56% больше в первые три месяца года. Люди, понимая, что попасть в Британию станет сложнее, пытались воспользоваться любой возможностью. Такие высокие показатели заставили избирателей сомневаться в способности Сунака справиться со всплеском нелегальной миграции.

Однако в последние недели дела для Риши Сунака все же складывались лучше. Объявление даты выборов состоялось на фоне публикации показателей инфляции в Великобритании, которая резко упала до 2,35% — самого низкого уровня почти за три года. Именно снижение инфляции было одним из обещаний, которое Сунак давал при вступлении в должность. Теперь во время предвыборной кампании консерваторы имеют полное право играть на тему стабилизации цен на продукты питания и электроэнергию.

"Великобритания начала выходить из "кризиса стоимости жизни", который привел к стремительному росту цен на товары первой необходимости после того, как Россия вторглась в Украину два года назад. Меседж Сунака стране состоит в том, что экономика на правильном пути, и только его партия может обеспечить стабильность", — описывает The Guardian.

В то же время, реализация других обещаний Риши Сунака — развивать экономику, уменьшить долг, сократить очереди на прием к врачам — были менее успешными.

"Ему поставили почти невозможную задачу, когда он пришел в конце более десяти лет правления консерваторов, и когда его предшественница Лиз Трасс фактически подорвала экономику", — описывает работу премьера Сунака издание Politico.

Смена власти в Великобритании, похоже, неизбежна, и с большой вероятностью Риши Сунак потеряет кресло премьера. Но высоки шансы того, что следующее британское правительство не сойдет с курса поддержки Украины в своей внешней политике, и Соединенное Королевство, как и всегда, будет рядом как верный и непоколебимый союзник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что означает переход Великобритании на "военные рельсы".