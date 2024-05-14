Лондон переходить на "воєнні рейки": британський експерт пояснив, що це означатиме для України

Серед іншого Велика Британія позбавляється бюрократичної тяганини при закупівлі озброєння.

У квітні прем’єр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про переведення оборонної індустрії країни на "воєнні рейки", поставивши ціль до 2030 року витрачати на галузь 2,5% ВВП. Це відбувається на тлі не лише війни в України, а й низки диверсій із російським слідом у різних локаціях у Європі, включаючи Велику Британію.

До прикладу, двом британцям висунули звинувачення в допомозі російським спецслужбам після ймовірного підпалу пов'язаного з Україною підприємства в Лондоні.

Що стоїть за останніми рішеннями уряду Сполученого Королівства і чого чекати Україні, "Телеграфу" розповів британський експерт з питань оборони та безпеки аналітичного центру RAND Europe Джеймс Блек.

Арешти підозрюваних у зв’язках з РФ

Блек розповідає, що Росія має довгу історію підозр у диверсіях і вбивствах на території Великої Британії, включаючи ймовірне використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" російською розвідкою під час терактів у Солсбері 2018 року, коли ціллю був колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

— У відповідь на такі загрози, а також на зростаючий виклик з боку Китаю, Велика Британія і багато інших європейських країн посилили свою увагу до протидії ворожим державним суб’єктам, включаючи [протидію] шпигунству, підривній діяльності і дезінформації або пропагандистським кампаніям, — наголошує аналітик.

Експерт пояснює, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країн Європи, включаючи Велику Британію, було видворено близько 600 російських дипломатів, у тому числі 400 підозрюваних у шпигунстві.

— Останнє оголошення російського аташе з питань оборони в Лондоні персоною нон-грата, зняття дипломатичного захисту з низки об’єктів, що належать Росії, у Великій Британії, а також обмеження дипломатичних віз для російських чиновників сталися після серії арештів осіб, підозрюваних у проведенні підтримуваних Росією диверсій у Великій Британії. Серед них – підпали підприємств, пов’язаних з Україною.

Існує відчуття, що такі дії Росії посилилися і вийшли за рамки звичайного збирання розвідданих, які конкуруючі держави проводять одна проти одної, що відображає погіршення відносин між Лондоном і Москвою та бажання Росії підірвати міжнародну підтримку України, оскільки війна затягується, і витрати на неї зростають, — каже Джеймс Блек.

Лондон нарощує оборонні можливості

Велика Британія при цьому є одним із найбільш надійних партнерів Києва, який постачає військову допомогу як через фінансування закупівель іноземного обладнання та боєприпасів, так і через надання зброї безпосередньо з власних запасів.

Джеймс Блек наголошує, що Британія, як і багато інших країн НАТО, щосили намагається збільшити оборонне виробництво темпами, необхідними як для підтримки українців, так і для поповнення власних вичерпаних запасів.

— Це відображає спадщину років порівняно низьких інвестицій в оборонну промисловість, включаючи кваліфікацію працівників, обладнання та ланцюги поставок, а також відставання, яке існує між укладенням нових контрактів і нарощуванням темпів виробництва, — розповідає він.

Враховуючи недавню ситуацію із затриманням у виділенні військової допомоги США через суперечки в Конгресі, прискорення оборонного промислового виробництва в Європі стало ще більш невідкладним пріоритетом, вважає експерт.

— Оскільки українські військові перебувають у дедалі складнішому становищі на передовій через брак боєприпасів, — каже Джеймс Блек.

Лондон оголосив про виділення додаткових 10 млрд фунтів стерлінгів (понад 487 млрд грн) для збільшення виробництва озброєння британською промисловістю.

— Велика Британія також засвідчила довгострокове зобов’язання надавати мільярди фунтів стерлінгів допомоги Україні стільки, скільки це необхідно, і тісно співпрацює з іншими партнерами через коаліції можливостей, створені для координації допомоги серед міжнародних спонсорів Києва – наприклад, співпрацюючи з Латвією у лідерстві в коаліції країн, що постачають FPV-дрони, — підкреслює Блек.

Ріші Сунак публічно підтвердив зобов’язання щорічно виділяти до трьох мільярдів фунтів стерлінгів (або близько 146 млрд грн) військової підтримки України принаймні до кінця десятиліття.

Аналітик RAND Europe додає, що недавно в Сполученому Королівстві було представлено нове Агентство оборонних інновацій для залучення інвестицій у передові технології, в тому числі ті, які базуються на уроках з поля бою в Україні.

— Це буде підкріплено зобов’язанням витрачати принаймні 5% оборонного бюджету на дослідження та розробки. Міністерство оборони Великої Британії також оголосило про нову інтегровану модель закупівель, яка буде спрямована на прискорення придбання нових військових можливостей набагато швидшими темпами, без бюрократичної тяганини.

Є сподівання, що такі заходи прискорять модернізацію збройних сил Великої Британії, а також зміцнять стійкість і потужність оборонно-промислової бази та нададуть посилену підтримку Україні – зрештою це допоможе протистояти російській агресії та посилити колективну оборону та безпеку в Європі, — підсумовує британський експерт.

Зазначимо, у січні 2024 року Київ і Лондон уклали десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки, щоб ЗСУ досягли рівня, за якого у разі військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу британським партнерам.

Окрім співголовувавання в коаліції дронів, Велика Британія очолює коаліцію спроможностей морської безпеки і має наступну декаду робити значний внесок у розвиток морського флоту України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Україна під землею і за "декораціями" створює мережу збройних заводів.