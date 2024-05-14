Трамп і Кемерон таємно обговорювали угоду щодо України: у Лондоні виправдовуються

Мирна угода — це справа України

Закордоні ЗМІ стверджують, що глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон у квітні зустрічався з колишнім президентом США Дональдом Трампом, аби обговорили мирну угоду щодо України. У Британському уряді вже прокоментували.

Про це пише Politico та The Sunday Times. Окрім цього Кемерон намагався переконати Трампа схвалити збільшення військової допомоги Україні.

Джерела зазначають, що глави МЗС ставив експрезиденту наступне питання: "Які найкращі умови, за яких ви як президент зможете укласти угоду в січні? Це обидві сторони, які тримають свої позиції і платять за це ціну".

Водночас британський уряд наполягає на тому, що мирна угода — це справа України і партнери не повинні в це вплутуватись. Проте сам прем'єр-міністр Кемерон публічно заявив, що "мир приходить через силу, а не через умиротворення або слабкість".

Також, за словами прессекретаря британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, позиція Великої Британії щодо війни не змінилася.

"Я не визнаю ці повідомлення… Наша позиція не змінилася. Путін повинен зазнати поразки. Зараз, як ніколи раніше в цьому конфлікті, вкрай важливо, щоб Путін отримав чіткий сигнал про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — заявив він.

Сунака також зауважив, що не бачив вищезгаданої статті в The Sunday Times. Але він запевнив, що Велика Британія лідирує, коли йдеться про Україну.

Прем'єр вкотре наголосив, що інвестиції в безпеку України — це "інвестиції в нашу безпеку".

"Наші союзники по НАТО вже занепокоєні перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними — з усіма наслідками, що випливають звідси", — додав британський прем'єр-міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що у Великій Британії відреагували на ядерні погрози Росії.