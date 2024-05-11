Найбільший від початку російського вторгнення: Британія виділила Україні новий пакет допомоги

Новий пакет включатиме найнеобхіднішу зброю та спорядження

Великобританія передає Україні новий пакет військової допомоги. Очікується, що він стане найбільшим із початку російського вторгнення.

Інформація про це розміщена пресслужбою Міністерства оборони країни в соцмережі X. Зазначається, що пакет допомоги включає 500 мільйонів фунтів стерлінгів (617 мільйонів доларів або 24,8 млрд гривень).

Крім того, окремо буде надано додатково важливе обладнання, яке включає:

4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

понад 1600 ракет;

400 автомобілів, включаючи 160 тактичних автомобілів Husky.

Як відомо, про виділення цього пакету було вперше повідомлено 23 квітня поточного року. До основного траншу на 500 мільйонів увійдуть боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інженерна підтримка.

Загалом військова допомога Великобританії Україні в поточному фінансовому році склала 3 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що військова допомога Україні надходить не так оперативно, як було обіцяно. Зокрема, не всі партнери нашої держави можуть похвалитися своєчасним постачанням.