Ріші Сунак розпускає парламент: у Британії оголошено позачергові вибори (відео)

Наступні вибори мали відбутися у 2025 році

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрівся з королем Чарльзом III та отримав від нього дозвіл на розпуск парламенту. Таким чином, позачергові вибори будуть проведені 4 липня.

Як повідомляє Sky News, про це Сунак розповів у зверненні до нації 22 травня. Видання зазначає, що для лідера консерваторів це величезна авантюра, оскільки лейбористи мають значну перевагу у передвиборчих рейтингах.

"Зараз для Британії настав момент вибрати своє майбутнє і вирішити, чи хочемо ми розвивати досягнутий прогрес або ризикнути повернутися на круги свої. Без плану і без впевненості", — сказав він і розкритикував свого опонента на виборах Кейра Стармера.

Останні загальні вибори відбулися у 2019 році, коли Борис Джонсон здобув впевнену перемогу над Лейбористською партією Джеремі Корбіна, після чого в країні змінилося два прем’єри. Наступні вибори в країні мали пройти лише влітку 2025 року, проте через стрімку втрату рейтингів консерваторами на тлі затяжної економічної та політичної криз у Британії неодноразово порушували тему дострокових виборів.

Як повідомлялося раніше, у вересні 2022 року на зміну Борису Джонсону, який потрапив у гучний скандал із вечірками під час "ковідного" карантину, прийшла Ліз Трасс.

Трас пообіцяла знизити податки, але після приходу до влади різко відмовилася від своєї обіцянки, що ввело країну до чергової політичної кризи. Зрештою майже через два місяці вона теж пішла у відставку. З того часу прем’єром є Ріші Сунак.