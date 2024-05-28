В Словакии рассказали, когда выздоровеет раненый премьер Фицо

Жизни политика ничего не угрожает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, продолжает поправляться. Состояние его здоровья постепенно улучшается.

По словам врачей, Фицо до сих пор находится в госпитале Рузвельта в Банской Быстрице. Об этом пишет StartitUp.

Врачебный консилиум подтвердил, что жизни политика ничего не угрожает. В то же время, сроки его выписки из медицинского учреждения не называются.

"Сегодняшний консилиум по результатам обследования подтвердил постепенное улучшение состояния здоровья премьер-министра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние Фицо изначально было тяжелым, но врачам удалось его быстро стабилизировать.

Напомним, что, по словам главы парламентского клуба руководящей партии SMER Яна Рихтера, состояние Фицо остается "очень серьезным". Он напомнил, что у словацкого премьера были серьезные ранения после покушения. Поэтому скорого возвращения не будет и его не следует ожидать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Еврокомиссии следят за дезинформацией вокруг покушения на Фицо.