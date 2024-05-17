"На межі життя та смерті": Орбан розповів про стан пораненого Фіцо

Друг Путіна досі знаходиться у лікарні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його словацький колега Роберт Фіцо знаходиться у важкому стані. Зараз він "на межі життя та смерті".

Орбан заявив, що "молиться за Фіцо і переживає за Словаччину". Про це повідомляє Reuters.

"Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання і повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться на межі життя та смерті", ― сказав Орбан.

Угорський прем’єр зазначив, що Фіцо навіть якщо одужає, то не зможе працювати ще кілька місяців, у "критичний момент" напередодні виборів до Європарламенту. Вони відбудуться на початку червня.

"Ми стоїмо перед виборами, які вирішать не лише питання членів Європарламенту, але й разом з виборами в США можуть визначити хід війни і миру в Європі. У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина", ― сказав Орбан.

Словацькі лікарі планують зібратись на консиліум 20 травня, щоб оцінити стан пораненого прем'єра. Його хочуть відправити на лікування у Братиславу, але є питання стосовно здатності політика перенести транспортування. Цікаво, що в ніч з четверга на п'ятницю не було зроблено жодних нових заяв про стан прем'єра.

Нагадаємо, 15 травня у словацького прем’єра і проросійського політика Роберта Фіцо стріляли. Кулі потрапили у живіт та руку. Голову уряду госпіталізували та провели операцію, яка тривала понад три години. Наразі він перебуває у важкому стані.

У Фіцо стріляв письменник Юрай Цінтула. Для цього він використав власний пістолет. Нападник пояснив, що стріляв у Фіцо через політику. 71-річний чоловік був незгоден з діями та рішеннями влади.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Фіцо. Він засудив його та закликав зробити усе можливе, аби насильство не стало нормою у жодній країні світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про найгучніші висловлювання Роберта Фіцо про війну в Україні. Він навіть закликав віддати території Росії.