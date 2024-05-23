За прикладом Фіцо? Прем’єр Грузії зробив гучну заяву про нібито погрози від Європи

Фрази стривожили прем’єра

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що нібито один із єврокомісарів у розмові з ним налякав його прикладом замаху на словацького прем’єра Роберта Фіцо. Вони говорили про ухвалений закон про іноагентів.

Інформація про це булаопублікована у прес-службі грузинського уряду. Такі фрази відразу викликали занепокоєння.

"Зокрема, у розмові зі мною єврокомісар перерахував низку заходів, які можуть вжити західні політики після подолання вето на закон про прозорість, і, перераховуючи ці заходи, згадав — "Ви бачили, що трапилося з Фіцо, і вам слід бути дуже обережним", — зазначив Кобахідзе.

Він додав, що коли в контексті шантажу, пов’язаного із законом про прозорість, згадують прем’єр-міністра Словаччини, на якого кілька днів тому напали, це справді викликає в уряду неспокій.

Довідка: 15 травня на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було скоєно напад. У нього кілька разів вистрілив 71-річний чоловік після виїзного засідання уряду у місті Гандлова. Потерпілого госпіталізували. Його стан оцінювали як тяжкий. Пізніше з’ясувалося, що зловмисник вчинив замах із політичних міркувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Тбілісі відбулися сутички проти ухвалення так званого закону про "іноагентів". Він викликав обурення у Заходу та у громадськості. 17 квітня закон був прийнятий у першому читанні. Водночас під будівлею парламенту проходив мітинг під назвою "Ні російському закону".