Розваги п’ятикласника: КНДР закидала Південну Корею сміттям та гноєм у повітряних кулях (фото)

Місцевих жителів закликають не торкатися відходів

Північна Корея запустила до Південної Кореї понад 150 повітряних куль зі сміттям. Це стало помстою за листівки проти пхеньянського режиму, які розкидають активісти Південної Кореї. У мережі іронізують над рівнем "відповіді".

Як пише Yonhap, за даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), з вечора 28 травня повітряні кулі перетнули кордон і впали у різних місцях по всій країні. При падінні з них вивалювалися відходи.

У кулях були пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття та навіть гній. Військові чиновники збирали сміття для детального аналізу.

"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці нашого народу. Строго попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії", — заявили в JCS.

Українці зазначають, що кидати сміття в опонента — це дії на рівні п’ятого класу середньої школи. Дехто ж припускає, що КНДР могла таким чином закинути в країну збудників якоїсь хвороби.

"Розваги п’ятикласника", "Це як сусід, що викидає сміття через вікно", "Якусь болячку запустили в тому смітті", "Можливо там чума?", "Тому що більше нічого немає, кожен ділиться тим, що у нього є", — пишуть наші співвітчизники у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", КНДР 27 травня запустила невідомий снаряд, ймовірно, балістичну ракету. Вона полетіла у напрямку Жовтого моря.