КНДР випустила ракету після анонсу запуску супутника: подробиці та відео

Снаряд полетів у напрямку південного сусіда

Терористичний режим Північної Кореї (КНДР), який допомагає Росії зброєю, 27 травня запустив невідомий снаряд, ймовірно балістичну ракету. Вона полетіла у напрямку Жовтого моря.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що цей снаряд був запущений у південному напрямку над морем. Але додаткових подробиць журналістам не розповіли, пише Youhap news agency.

У Мережі з’явилось відео. На ньому видно, як, попередньо, балістична ракета вибухає у повітрі. У момент польоту цього снаряду мешканців японської префектури Окінави попереджали про небезпеку та просили заховатись в укриттях.

Зазначимо, що до цього влада КНДР інформувала про запуск свого другого військового супутника. Офіційний Пхеньян попередив Японію про плани. Запуск супутника хотіли здійснити до 4 червня 2024 року. Японії вказали три зони, у яких можуть впасти уламки від ракети.

Мешканці Окінави ховались через північнокорейську ракету

Нагадаємо, КНДР є союзником Росії. Режим Кім Чен Ина допомогає Кремлю озброєнням. За останніми даними, Північна Корея могла передати РФ 6700 контейнерів зі зброєю, переважно снарядами для артилерії та РСЗВ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія постачає нафту до КНДР. Журналістам вдалось дізнатись деталі співпраці двох терористичних режимів.