З України екстрадували американця, який воював проти РФ: його судять за подвійне вбивство

Він не визнає себе винним

У Флориді 3 червня постав перед судом колишній американський солдат, звинувачений у скоєнні "міжнародного злочину". Він був екстрадований з України, де входив до складу добровольчого батальйону, який бореться з російськими окупантами.

Як пише The Washington Post з посиланням на пресреліз Міністерства юстиції, 34-річному Крейгу Остіну Ленгу в трьох штатах пред’явлені звинувачення у вбивстві та пограбуванні пари з Флориди у 2018 році, здійсненій у змові. Серед звинувачень крадіжка особистих даних за обтяжливих обставин та інші можливі злочини.

"Ймовірна поведінка Ленга шокує своїм розмахом та безсердечною зневагою до людського життя", — заявила голова кримінального відділу Міністерства юстиції Ніколь М. Арджент’єрі.

Ленга екстрадували з України після того, як Європейський суд з прав людини відхилив його позов, який заперечує екстрадицію відповідно до Європейської конвенції про права людини. На суді він не визнав себе винним, повідомив адвокат.

Варто зазначити, що Крейг Остін Ленг із 2015 року воював за Україну в Донбасі. Спочатку він як доброволець приєднався до "Правого сектору", а потім уклав контракт із ЗСУ у складі Грузинського легіону. Він професійний американський солдат, який воював в Афганістані та Іраку.

Показово, що перед підписанням контракту біографію іноземця перевіряла СБУ, нічого підозрілого в ній не виявилося. Щобільше, у 2016 році Крейг на пів року виїжджав до США, питань з боку ФБР тоді до нього не виникло.

Крейга Ленга підозрюють у тому, що він разом зі своїм другом Алексом Джаредом Цвіфельхофером, ймовірно, вбили подружжя. За заявою звинувачення, пара планувала придбати вогнепальну зброю, яку Ленг та Цвіфельхофер виставили на продаж. Однак Ленг і Цвіфельхофер, ймовірно, вбили подружжя, щоб вкрасти 3000 доларів, за які вони хотіли купити зброю. Нібито вони пограбували жертв, щоб сплатити поїздку до Венесуели, де планували боротися з венесуельським режимом. У 2017 році Ленг та Цвіфельхофер зустрілися в Україні.

Цвіфельхофера 8 березня федеральний суд присяжних визнав винним за перерахованими звинуваченнями. Вирок йому має бути ухвалено 6 серпня. Якщо Ленга та Цвіфельхофера визнають винними за всіма пунктами обвинувачення, їм загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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