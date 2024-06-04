У мертвого Жириновського з’явився син: як він виглядає (фото)

Олег Ейдельштейн звернувся до московського суду з проханням визнати батьківство, щоб отримати спадщину

Нікулинський районний суд Москви задовольнив позов Олега Ейдельштейна, який вимагав визнати його сином померлого російського політика Володимира Жириновського. Вся справа в тому, що він був народжений поза шлюбом, але тепер усе офіційно.

Минулого літа, у серпні, Ейдельштейн подав позов із вимогою визнати батьківство, щоб отримати спадщину. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на прес-службу суду.

Але суд відмовився розглядати позов байстрюка Жириновського через рішення Верховного суду КБР з того самого питання. Але апеляція у лютому його скасувала.

Але на цей раз Нікулинський районний суд столиці задовольнив позов Олега Ейдельштейна.

На фото Олег Ейдельштейн

Нагадаємо, що одіозний російський політик помер 6 квітня 2022 року. Йому було 75 років. У політика залишилися троє дітей: старший син Ігор Лебедєв (з 2021 року носить ім’я Давид Гарсія), молодший Олег Ейдельштейн (при народженні Газдаров) і дочка Анастасія Боцан-Харченко (при народженні Петрова). Останні двоє були народжені поза шлюбом.

Колишній депутат Держдуми Василь Власов зазначав, що Жириновський залишив дітям лише 20% свого статку. За його даними, 70% своїх грошей політик заповів партії, ще 10% — Інституту світових цивілізацій.

Раніше "Телеграф" писав, що у похороні Жириновського знайшли підозрілий момент.