Росіяни накинулися на українських волонтерів у Празі: особи нападаючих встановлені (фото)

Нападниками, ймовірно, є сімейні пари

Росіянам, які напали на українських волонтерів у Чехії, вдалося ідентифікувати. Йдеться про три пари, які постять у соціальних мережах спільні фото.

Їхні особи встановили аналітики Molfar. Про це повідомляється в Telegram-каналі OSINT-агентства.

Зазначається, що пари також разом розпивають алкоголь. Відповідні фотографії є на сторінках мережі.

Євген Баумгарт (18.01.1982). Засновник компанії Eugen Baumgart Malerfachbetrieb.

Марина Баумгарт – дружина Євгена Баумгарта.

Євген Магер (27.11.1978).

Христина (Mager — Klöster) Літеєва. Ймовірно, дружина Євгена Магера. Дружить із Мариною Баумгарт.

Третя пара, ймовірно, була на дитячих змаганнях з дзюдо у Кройцау, Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 червня група росіян у Празі напала на волонтерів, які збирають кошти на підтримку України. Чеські поліцейські затримали їх в аеропорту Вацлава Гавела. Мережею поширилося відео, на якому видно, як чоловік і дві жінки б’ють руками волонтерів, лаючись нецензурною лайкою.