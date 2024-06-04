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Росіяни накинулися на українських волонтерів у Празі: особи нападаючих встановлені (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 04 червня 2024, 13:50

Нападниками, ймовірно, є сімейні пари

Росіянам, які напали на українських волонтерів у Чехії, вдалося ідентифікувати. Йдеться про три пари, які постять у соціальних мережах спільні фото.

Їхні особи встановили аналітики Molfar. Про це повідомляється в Telegram-каналі OSINT-агентства.

Зазначається, що пари також разом розпивають алкоголь. Відповідні фотографії є на сторінках мережі.

  • Євген Баумгарт (18.01.1982). Засновник компанії Eugen Baumgart Malerfachbetrieb.
  • Марина Баумгарт – дружина Євгена Баумгарта.
  • Євген Магер (27.11.1978).
  • Христина (Mager — Klöster) Літеєва. Ймовірно, дружина Євгена Магера. Дружить із Мариною Баумгарт.
  • Третя пара, ймовірно, була на дитячих змаганнях з дзюдо у Кройцау, Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 червня група росіян у Празі напала на волонтерів, які збирають кошти на підтримку України. Чеські поліцейські затримали їх в аеропорту Вацлава Гавела. Мережею поширилося відео, на якому видно, як чоловік і дві жінки б’ють руками волонтерів, лаючись нецензурною лайкою.

Теги:
#Україна #Волонтери #Чехія #Напад #Прага