Из Украины экстрадировали американца, который воевал против РФ: его судят за двойное убийство

Он не признает себя виновным

Во Флориде 3 июня предстал перед судом бывший американский солдат, обвиняемый в совершении "международного преступления". Он был экстрадирован из Украины, где, по его словам, входил в состав добровольческого батальона, сражающегося с российскими оккупантами.

Как пишет The Washington Post ссылаясь на пресс-релиз Министерства юстиции, 34-летнему Крейгу Остину Лэнгу в трех штатах предъявлены обвинения в убийстве и ограблении пары из Флориды в 2018 году, совершенном в сговоре с целью мошенничества с паспортами. Среди обвинений кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и другие возможные преступления.

"Предполагаемое поведение Ланга шокирует своим размахом и бессердечным пренебрежением к человеческой жизни", — заявила глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери.

Лэнга экстрадировали из Украины после того, как Европейский суд по правам человека отклонил его иск, оспаривающий экстрадицию в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. На суде он не признал себя виновным, сообщил его адвокат.

Стоит отметить, что Крэйг Остин Лэнг с 2015 года воевал за Украину Донбассе. Сначала он в качестве добровольца присоединился к "Правому сектору", а затем заключил контракт с ВСУ в составе Грузинского легиона. Он — профессиональный американский солдат, воевавший в Афганистане и Ираке.

Примечательно, что перед подписанием контракта биографию иностранца проверяла СБУ, ничего подозрительного в ней не обнаружилось. Более того, в 2016 году Крейг на полгода уезжал в США, вопросов со стороны ФБР тогда к нему не возникло.

Крейга Лэнга подозревают в том, что он вместе со своим другом Алексом Джаредом Цвифельхофером предположительно, убили супругов. По заявлению обвинения, пара планировала приобрести огнестрельное оружие, которое Лэнг и Цвифельхофер выставили на продажу. Однако Лэнг и Цвифельхофер, вероятно, убили супругов, чтобы украсть 3000 долларов, за которые они хотели купить оружие. Якобы они ограбили жертв, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где планировали бороться с венесуэльским режимом. В 2017 году Лэнг и Цвифельхофер встретились в Украине.

Цвифельхофера 8 марта федеральный суд присяжных признал виновным по всем перечисленным обвинениям. Приговор ему должен быть вынесен 6 августа. Если Лэнга и Цвифельхофера признают виновными по всем пунктам обвинения, им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, получит ли Украина приглашение стать членом НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июне.