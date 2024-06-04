Як планують відновлювати і захищати енергосистему України: Шмигаль назвав 5 пріорітетів

Втрачено понад 9 ГВт потужностей

В українській енергетиці наразі дуже складна та напружена ситуація, втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Задля виправлення цього розроблено стратегію з п'яти блоків.

Про це каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, основний пріоритет наразі — зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Після чергових ракетних російських атак "Укренерго" знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Вони допоможуть "виграти час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", шляхом реалізації стратегії.

Стратегія з п’яти блоків:

Посилення ППО; Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів; Децентралізація енергосистеми; Міжнародна підтримка та співробітництво; Енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

"Наша мета — заощаджувати на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків та квартир", — каже Шмигаль.

Нагадаємо, що в "Укренерго" попередили про складнощі в енергосистемі. Перший тиждень червня буде набагато важчим, ніж травень.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міненерго пояснили, чому чинний тариф на світло не врятує від відключень.