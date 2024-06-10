Де Кроо іде у відставку, Мелоні виграє: відомі результати виборів до Європарламенті в Бельгії та Італії

Партія бельгійця Де Кроо з тріском програла вибори, а голова італійського уряду навпаки, впевнено перемагає

Згідно з попередніми результатами виборів до Європейського парламенту у Бельгії, прем'єр-міністр країни Олександр Де Кроо йде у відставку. А в Італії на виборах лідирує партія чинного прем'єр-міністра Джорджи Мелоні.

Про відставку Де Кроо написало бельгійське видання Le Soir. Зазначається, що партія де Кроо "Відкриті фламандські ліберали та демократи" з тріском програла вибори до Європарламенту, набравши лише 5,6% голосів.

Конкуренти Де Кроо, партія N-VA ("Новий фламандський альянс") та VLAAMS BELANG ("Фламандський інтерес") набрали 17,4% та 14,4% – значно більше, ніж прем'єрська політсила. Саме це стало причиною того, що Де Кроо заявив про бажання піти у відставку.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я йду у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні, ми повернемося", – пообіцяв Де Кроо.

Тим часом італійське видання Rai News із посиланням на дані екзитполу Opinio Rai пише, що партія "Брати Італії" Джорджи Мелоні впевнено лідирує на виборах до ЄП в Італії. Політсила набирає від 26% до 30%. З конкурентів Мелоні найближче до цього результату підібралися тільки лівоцентрісти з Демократичної партії, які мають від 21% до 25% голосів. Інші політичні сили набрали значно менше:

"Рух п'яти зірок" – від 10 до 14%;

Forza Italia – від 8,5 до 10%;

Lega – від 8 до 10%;

Alleanza Verdi Sinistra – від 5 до 7%;

Нагадаємо, що за попередніми результатами виборів, найбільша група партій у Європарламенті, проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), зараз лідирує із результатом у 181 з 720 місць у Європарламенті. Інші шість політичних сил загалом мають 437 місць, а незалежні та нефракційні депутати – 102 місця.

Детальніше про можливі наслідки виборів до Європейського парламенту читайте у матеріалі "Телеграфу" "Вибори до Європарламенту: чи є загроза для України? Кілька речей, які нам треба знати".