Партія Шольца програє на виборах до Європарламенту: чи добре це для України

Для політсили це найгірший результат за всю історію

У Німеччині на виборах до Європарламенту програла партія чинного канцлера Олафа Шольца. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) здобула найгірший результат у своїй історії, посівши третє місце з 14% голосів.

Найбільше голосів виборців (29,5%) отримав консервативний альянс ХДС/ХСС. На другому місці партія AfD (16,5%), про що повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на екзит-пол, опублікований мовником ARD.

Партія Шольца зайняла третє місце. У п’ятірку також увійшли ще дві партії з правлячого альянсу ― Зелені та Вільні демократи.

Рейтинг німецьких політсил після виборів до Європарламенту виглядає наступним чином:

консервативний альянс ХДС/ХСС — 29,5%;

партія AfD — 16,5%;

СДПН — 14%;

Зелені — 12%;

Вільні демократи — 5%.

Перемога консервативного альянсу ХДС/ХСС є вигідною для України. Депутати виступають за всеосяжну допомогу Києву у війні проти російського агресора. Також німецькі консерватори підтримують курс України до Євросоюзу та НАТО.

Водночас у правлячій коаліції Шольца є розбіжності стосовно допомоги Києву. Зокрема, канцлер виступає проти передачі далекобійних ракет Україні, хоча деякі союзники вже надали ЗСУ подібне озброєння.

Для довідки: вибори у Європарламент розпочались в країнах ЄС 6 червня і завершились 9 числа. Кількість представників до цього органу пропорційна населенню.

У Німеччини буде найбільше євродепутатів, бо вона вважається найбільш густонаселеною країною ЄС. У Європарламенті цю країну представляє одразу 96 членів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на виборах у Словаччині партія прем’єра Роберта Фіцо уступила опозиційній партії. Її очолює колишній прем’єр країни.