У Словаччині на виборах до Європарламенту виграє опозиція: що це значить для України

Фіцо не зрадіє цій новині

На виборах до Європарламенту у Словаччині за неофіційними даними виграє опозиційна партія "Прогресивна Словаччина". Попередньо за неї проголосували 27,81% виборців, що гарантує 6 місць з 15 у Європейському парламенті.

За партію чинного прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо Smer проголосували 24,8% виборців. Це забезпечить 5 місць у Європарламенті, повідомляє видання Aktuality.

Лідер "Прогресивної Словаччини", колишній прем’єр Людовіт Одор подякував виборцям за підтримку. Він сказав, що це дозволило отримати найсильніший мандат для проєвропейської партії.

"Окремо дякую тим, хто прийшов проголосувати за ПС. Неофіційні результати говорять про те, що нам це вдалося. Разом нам вдалося отримати найсильніший мандат для проєвропейської Словаччини", ― написав Людовіт Одор в соцмережах.

Словаччину у Європарламенті буде представляти одразу 5 політичних сил. Кількість місць залежить від рівня підтримки виборцями. За неофіційними даними, рейтинг виглядає так:

"Прогресивна Словаччина" ― 27,81% голосів (6 місць);

Smer ― 24,8% голосів (5 місць);

Рух "Республіка" ― 12,53% (2 місця);

партія "Глас" ― 7,18% (1 місце);

партія KDH ― 7,14% (1 місце).

Для України це швидше позитивна новина. Лідер "Прогресивної Словаччини" Людовіт Одор був попередником Роберта Фіцо. За його перебування при владі Україна отримувала допомогу від Словаччини.

Проте після перемоги проросійської партії Smer країна припинила надавати військову підтримку Києву. Звичайні словаки збирали на снаряди для ЗСУ, за що їх розкритикував Фіцо. Чинний прем’єр заявив, що буде надавати Україні гуманітарну допомогу, але не військову.

Для довідки: вибори у Європарламент проходять з 6 по 9 червня. На них оберуть 720 євродепутатів від усіх країн-членів Євросоюзу.

Європарламент представляє інтереси громадян ЄС. Він може ухвалювати резолюції, але ці документи необов’язкові для виконання. Це скоріше рекомендація, ніж закон. Також Європарламент затверджує бюджет ЄС та здійснює контроль над витратами фінансів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Роберта Фіцо скоїли замах. Напад пов’язаний з проросійською політикою прем’єра. Фіцо переніс декілька операцій, проте навіть бувши на лікарняному "відмітився" черговою антиукраїнською заявою.