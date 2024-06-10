Де Кроо уходит в отставку, Мелони выигрывает: известны результаты выборов в Европарламент в Бельгии и Италии

Партия бельгийца Де Кроо с треском проиграла выборы, а глава итальянского правительства наоборот уверенно побеждает

Согласно предварительным результатам выборов в Европейский парламент в Бельгии, премьер-министр страны Александр Де Кроо уходит в отставку. А в Италии на выборах лидирует партия действующего премьер-министра Джорджи Мэлони.

Об отставке Де Кроо написало бельгийское издание Le Soir. Отмечается, что партия де Кроо "Открытые фламандские либералы и демократы" с треском проиграла выборы в Европарламент, набрав всего 5,6% голосов.

Конкуренты Де Кроо, партия N-VA ("Новый фламандский альянс") и VLAAMS BELANG ("Фламандский интерес") набрали 17,4% и 14,4% — гораздо больше, чем премьерская политсила. Именно это послужило причиной того, что Де Кроо заявил о желании уйти в отставку.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильные, мы вернемся", – пообещал Де Кроо.

Между тем итальянское издание Rai News со ссылкой на данные экзитпола Opinio Rai пишет, что партия "Братья Италии" Джорджи Мелони уверенно лидирует на выборах в ЕП в Италии. Политсила набирает от 26 до 30%. Из конкурентов Мелони ближе всего к этому результату подобрались только левоцентристы из Демократической партии, имеющие от 21% до 25% голосов. Другие политические силы набрали гораздо меньше:

"Движение пяти звезд" – от 10 до 14%;

Forza Italia – от 8,5 до 10%;

Lega – от 8 до 10%;

Alleanza Verdi Sinistra – от 5 до 7%;

Напомним, что согласно предварительным результатам выборов крупнейшая группа партий в Европарламенте, проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), сейчас лидирует с результатом в 181 из 720 мест в Европарламенте. Остальные шесть политических сил в общей сложности имеют 437 мест, а независимые и нефракционные депутаты – 102 места.

Подробнее о возможных последствиях выборов в Европейский парламент читайте в материале "Телеграфа" "Выборы в Европарламент: есть ли угроза Украине? Несколько вещей, которые нам нужно знать".