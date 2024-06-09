Надто багато ультраправих та консерваторів: хто може зайняти місця в новому Європарламенті

Провладні політичні сили програли ультраправим у Франції та Німеччині

За попередніми підсумками виборів до Європейського парламенту скликання 2024-2029 років, туди проходить велика кількість ультраправих та консервативних сил. Вони можуть забрати доволі вагому кількість місць у складі структури.

За даними Deutsche Welle, партія канцлера Німеччини Олафа Шольца посіла найгірший в історії результат – третє місце (14% голосів). Вона поступилася християнським демократам (ХДС/ХСС) (29,5%) та проросійській "Альтернативі для Німеччини" (16%).

У Франції ситуація ще більш катастрофічна. Президент Еммануель Макрон розпустив Національні збори, парламент країни, оскільки на виборах до ЄС перемагає праворадикальна партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен (31,5%). Президентська політсила набрала у два рази менше голосів (15,2%), ніж проросійські ультраправі.

В Австрії перемагає проросійська Партія свободи, а от у Словаччині ситуація інша. Там проросійська партія СМЕР-СД прем'єр-міністра Роберта Фіцо взяла лише друге місце, перше ж посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина". В Греції перше місце утримала політсила діючого прем'єр-міністра Кіріакоса, в Іспанії виграла опозиція – Народна партія.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо оголосив, що йде у відставку. Його партія програла вибори у Європейський парламент.

Але загалом поки що не все так погано. Найбільша група партій у Європарламенті, проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), зараз лідирує із попереднім результатом у 181 з 720 місць у Європарламенті. Інші шість політичних сил загалом мають 437 місць, а незалежні та нефракційні депутати – 102 місця.

Детальніше про можливі наслідки виборів до Європейського парламенту читайте у матеріалі "Телеграфу" "Вибори до Європарламенту: чи є загроза для України? Кілька речей, які нам треба знати".