Через Україну: Орбан зробив гучну заяву щодо членства Угорщини в НАТО

Він заявив, що напад Росії на Україну слід розглядати як війну між "двома слов’янськими країнами"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, проти якого протестують навіть самі угорці, заявив, що його країна працює над "перевизначенням" статусу членства в НАТО. Мета полягає в тому, щоб Угорщина мала змогу відмовитися від посилення підтримки України з боку Альянсу.

Як пише Вloomberg, Орбан розповів в інтерв’ю державному радіо, що угорські військові чиновники та юристи вже працюють над розробкою нової концепції. Вона має відрізняти Угорщину від інших членів Організації Північноатлантичного договору.

"Наші юристи та офіцери старанно працюють над тим, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не доводилося брати участь у діях НАТО за межами території НАТО", — сказав Орбан.

Зазначається, що Будапешт робить важливий внесок у дві місії НАТО за його межами — в Іраку та Косові. Члени Альянсу також мають можливість відмовитись від будь-яких військових місій, хоча максимально широка участь завжди заохочується.

"Заяви Орбана пролунали в той час, коли альянс розробляє пакет підтримки України, який він представить на саміті своїх лідерів у Вашингтоні в липні. Очікується, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації постачання зброї та навчанні київських сил", — йдеться у статті.

Орбан запевнив, що Угорщина залишається прихильником НАТО із захисту країн-членів у разі нападу на них. Однак, додав він, його країна стурбована, що фінансування та постачання зброї для України, яка не входить до НАТО і межує з Угорщиною, зрештою переростуть у ширше військове втручання, можливо, навіть надсилання військ.

Прем’єр-міністр Угорщини додав, що вони принципово не погоджуються з оцінкою деяких членів НАТО, що Росія вторгнеться на східний фланг НАТО після війни проти України. Орбан наголосив, що нинішню війну слід розглядати як війну між "двома слов’янськими країнами".

За словами Орбана, ця точка зору не поділяється в НАТО, де створили робочі групи для вивчення ролі Альянсу, що потенційно розширюється, у війні. При цьому підтримка Києва в рамках нової місії НАТО здійснюватиметься за межами України.

Угорщина, додав він, як член НАТО, бере участь у цих обговореннях, але як "член, що не бере участі", який виступає проти відправки грошей та зброї в Україну.

"Зараз склалася ситуація, коли ми як би там, а не там. Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати", — резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Орбан заявив, що через те, що Євросоюз виділяє допомогу Україні, страждає на європейський середній клас. Тому він працює, щоб гроші для Будапешта не опинилися у Києва.