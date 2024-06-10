У Орбана появился серьезный конкурент: СМИ рассказали, кто может выбросить путинского друга из Будапешта

Мадьяр известен тем, что смог сделать почти невозможное – организовал масштабные антиорбанские протесты в Венгрии.

У венгерского премьер-министра Виктора Орбана, большого друга российского диктатора Владимира Путина, по результатам выборов в Европейский парламент появился серьезный политический конкурент. Похоже, что впервые с 2010 года в Венгрии будет человек, который сможет выгнать Орбана из резиденции правительства, занимаемого им уже 14-й год.

Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о политическом новичке, венгерском юристе Петере Мадьяре, возглавляющем оппозиционную партию TISZA. На выборах в Европарламент орбанская партия "Фидес" набрала 44% голосов, тогда как партия Мадьяра – неожиданно 31% голосов избирателей.

Издание отмечает, что партию TISZA Мадьяр, юрист, бывший дипломат и руководитель государственной компании, основал для выборов буквально в последнюю минуту, поскольку ему активно пытались помешать это сделать. Мадьяр известен тем, что во время кампании он смог сделать то, что раньше считалось почти невозможным – он организовал по всей стране самые масштабные протесты против Орбана с 2010 года. Мадьяр мастерски "подсветил" коррупцию орбанской клики у власти и вывел на улицы десятки тысяч человек.

В то же время Орбан активно пытался ограничить последствия недавнего масштабного скандала, всколыхнувшего всю его партию. Из-за этого скандала в отставку ушла президент страны Каталина Новак – главный кандидат от "Фидес" на выборах в Европарламент.

Таким образом, сейчас Мадьяр представляет наибольшую угрозу правлению Орбана и его клики. Орбанистов беспокоит, что результат Мадьяра теоретически позволяет ему не только сразиться с Орбаном за должность премьера, но и выиграть эту борьбу. Очевидно, что стратегия Орбана на мобилизацию избирателей, построенная на "выборе" между войной и миром на фоне российского вторжения в Украину, работает слабо.

Орбан, во время правления которого в стране начали ставить памятники приспешнику гитлеровского режима, адмиралу Миклошу Хорти, изображает себя как "миротворца", в то время, как взаимоотношения с членами Евросоюза в Венгрии находятся на самом низком уровне с момента ее вступления в блок, а внутренняя политика наталкивается на глухое раздражение коррумпированностью правительства и пророссийским подхалимством премьера.

Как сообщал "Телеграф", члены Европейского Союза впадают во все большую ярость из-за действий Венгрии. В частности, венгерские представители блокируют выделение 6,5 млрд евро срочной военной помощи Украине, а ЕС до сих пор не может утвердить по меньшей мере семь документов, необходимых для предоставления Украине вооружения.

3 июня Бельгия предложила другим странам-членам Европейского Союза лишить пророссийскую Венгрию права голоса при принятии решений в ЕС. Для этого к Венгрии предлагается применить статью 7 Договора о Европейском союзе – выразить страну недоверие. Ее в этом поддержала Австрия: австрийский представитель Виктор Орбаннед подверг жесткой критике Венгрию и ее политику.