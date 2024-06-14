Британія закликала до полювання на "тіньовий флот" РФ, а Велика сімка готує нові санкції

Покажемо Путіну всю безглуздість його дій

Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон назвав російські танкери, що перевозять нафту в обхід санкцій, "фантомним флотом" та закликав світову спільноту "полювати" на нього. Він зауважив, що нині Велика Британія тісно співпрацює з країнами Європейського Союзу в цьому питанні.

Відповідну заяву Кемерон зробив під час спілкування з журналістами, передає італійське видання Corriere della Sera. Зазначив, що Захід має зупинити військову машину Кремля.

"Ми маємо полювати на фантомний флот, який нелегально доставляє російську нафту по всьому світу… Ми покажемо Путіну, що ми повністю за Україну: ми будемо ганятися за грошима, нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину, і покажемо Путіну всю безглуздість його дій", — зауважив Кемерон.

Разом з тим, стало відомо про те, що країни Великої сімки мають на меті внести до урядового повідомлення (комюніке) G-7 зобов’язання посилити обмеження цін на російську нафту, "придушити" майбутні енергетичні проєкти Кремля та зменшити доходи Москви від експорту металів.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Пояснюють, що обмеження цін G-7 на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна та послуги для вантажів, вартість яких перевищує порогові значення.

"Ми продовжуватимемо чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв та інших товарів", — йдеться в заяві Великої сімки.

Разом з тим, зазначає видання, хоча й введені раніше обмеження спонукали Москву до відмови від західного страхування та шукати альтернативи, РФ змогла значною мірою уникнути впливу санкцій, зібравши флот танкерів, які працюють у юрисдикціях, що складно відстежити. Крім того, Росія звернулася до позазахідних постачальників послуг для транспортування своїх барелів на нові ринки, наприклад, в Індію.

Лідери G-7 також зобов'язуються робити більше для того, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проєктів і порушувати доступ до товарів і послуг, на які ці проекти покладаються", і продовжуватимуть зменшувати доходи Росії від металів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як останні санкції США показали себе в дії: росіяни в істериці кинулись в обмінники.