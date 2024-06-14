Британия призвала охотиться на "теневой флот" РФ, а Большая семерка готовит новые санкции

Покажем Путину всю нелепость его действий

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал российские танкеры, перевозящие нефть в обход санкций, "фантомным флотом" и призвал мировое сообщество "охотиться" на него. Он отметил, что сейчас Великобритания тесно сотрудничает со странами Европейского Союза по этому вопросу.

Соответствующее заявление Кэмерон сделал во время общения с журналистами, передает итальянское издание Corriere della Sera. Заметил, что Запад должен остановить военную машину Кремля.

"Мы должны охотиться за фантомным флотом, который нелегально доставляет российскую нефть по всему миру… Мы покажем Путину, что мы полностью за Украину: мы будем гоняться за деньгами, нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину, и покажем Путину всю нелепость его действий», — заметил Кэмерон.

Вместе с тем, стало известно о том, что страны Большой семерки преследуют цель внести в правительственное сообщение (коммюнике) G-7 обязательство усилить ограничение цен на российскую нефть, "подавить" будущие энергетические проекты Кремля и уменьшить доходы Москвы от экспорта металлов.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Объясняют, что ограничение цен G-7 на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, стоимость которых превышает пороговые значения.

"Мы будем продолжать оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей и других товаров", — говорится в заявлении Большой семерки.

Вместе с тем, отмечает издание, хотя и введенные ранее ограничения побуждали Москву к отказу от западного страхования и искать альтернативы, РФ смогла в значительной степени избежать влияния санкций, собрав флот танкеров, работающих в сложно отслеживаемых юрисдикциях. Кроме того, Россия обратилась к альтернативным поставщикам услуг для транспортировки своих баррелей на новые рынки, например в Индию.

Лидеры G-7 также обязуются делать больше для того, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушать доступ к товарам и услугам, на которые эти проекты возлагаются", и будут продолжать уменьшать доходы России от экспорта металлов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как последние санкции США показали себя в действии: россияне в истерике бросились в обменники.