"Мирний план" Путіна було запропоновано з однією метою: у Німеччині розкусили диктатора

Виступ глави Кремля мав одну мету

За день до Глобального саміту миру у Швейцарії, який розпочинає роботу 15 червня, президент Росії Володимир Путін виступив зі своїм баченням "мирних переговорів". Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, як ці абсурдні вимоги диктатора сприйняли на Заході.

Як пише The Guardian, Шольц заявив, що лідери G7 не обговорювали пропозиції Володимира Путіна про те, як, на його думку, досягти "миру" в Україні, оскільки всі знали, що вони несерйозні. Глава Німеччини сказав про це незадовго до свого від’їзду до Швейцарії, де в суботу розпочинає роботу конференція щодо України.

Він також назвав мету заяв Путіна. За словами канцлера Німеччини, його пропозиції про те, щоб Україна залишила чотири області, на які претендує Росія, припинила бойові дії та відмовилася від амбіцій членства в НАТО, були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від Глобального саміту миру.

"Всі знають, що ця пропозиція не була серйозною, а мала відношення до мирної конференції у Швейцарії", — сказав він в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Нагадаємо, 14 червня Путін назвав свої умови для мирних переговорів та припинення війни. Він вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор наголосив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО. У своїй дивній промові він назвав Глобальний саміт миру у Швейцарії "хитрощами". Нібито цю подію спеціально проводять, щоби підтвердити легітимність української влади.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський у кулуарах саміту Великої сімки заявив, що пропозиції Путіна щодо "миру" в Україні — це точно те саме, що робив свого часу Гітлер. Глава України зазначив, що його слова – ультиматум, якому не можна довіряти. Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані, упевнений Зеленський.