Путін зізнався, скільки солдатів РФ воює в Україні, і закликав їх не боятися вмирати (відео)

Російський диктатор, як і раніше, наполягає, що захищає Росію, воюючи проти України

Президент Росії Володимир Путін відвідав майстерню управління "Сенеж" у Підмосков’ї, де поспілкувався з учасниками програми "Час Героїв" з підготовки фахівців для системи держуправління з-поміж учасників так званої "СВО". Він зробив кілька нових заяв про війну в Україні та розкрив кількість російських солдатів, які зараз воюють проти нашої країни.

"Телеграф" зібрав кілька важливих заяв російського диктатора. Так, за його словами, в Україні зараз воює понад півмільйона солдатів.

"У нас у зоні "спеціальної військової операції" майже 700 тисяч [чоловік]. Програма "Час Героїв" розрахована на тих, які хочуть, готові, мають базову підготовку, щоб претендувати на кар’єрне зростання", — сказав Володимир Путін.

Також він прокоментував невдалий наступ у Харківській області. За його словами, Росія пішла на це щоб нібито захистити прифронтову Білгородську область.

"Ми змушені зараз у напрямку Харкова відсувати лінію фронту, щоб знизити терористичні удари по Білгороду та іншим населеним пунктам. Зрозуміло, що глибина 10-18 метрів не позбавляє противника можливості завдавати ударів більш далекобійними засобами поразки. Але все-таки поступово відсуваємо від наших великих населених пунктів. пунктів цю загрозу. Діяти потрібно акуратно, поступово", — зазначив президент РФ.

Під час бесіди з військовими російський диктатор заявив, що влада країни "любить учасників СВО" і нібито "думає про них щохвилини". Адже саме від них, за його словами, залежить майбутнє Росії.

"Ми вас любимо і вважаємо членами нашої великої родини і це абсолютно нормально. Просто, коли ви там воюєте, коли кулі свистять, коли життя під загрозою, хто ж про це думає. А ми думаємо щохвилини про таких, як ви, як ваші" бійці", — заявив російський диктатор.

На додаток до цього він спробував сказати якусь мотивуючу фразу, але вийшло так собі. Путін заявив, що "жити треба заради того, за що готовий померти". Усі присутні аплодували Путіну після цих слів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Росії вкотре заговорили про нелегітимність Володимира Зеленського. Глава російського МЗС Сергій Лавров також заявив, що Європа нібито втратила свою самостійність.